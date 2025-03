Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Ludovic Blas !

Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Ludovic Blas au Stade Rennais. Éloigné des terrains depuis sa blessure face au PSG, le crack rennais ne semble pas apte à faire son retour à la compétition.

Stade Rennais : Coup dur pour Ludovic Blas au SRFC !

Ludovic Blas est coincé à l’infirmerie depuis sa blessure survenue lors du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain le 8 mars dernier, une rencontre qui s’est soldée par une défaite amère (1-4). Le milieu offensif de 27 ans souffre d’une lésion à la cuisse, une blessure qui s’avère plus sérieuse que prévu.

Comme l’a révélé l’entraîneur breton, Habib Beye en conférence de presse après la rencontre, la blessure de Ludovic Blas nécessite une attention particulière. « Il a mis de la glace derrière la cuisse, ça a un peu tiré. Il faut espérer que ça ne soit pas allé trop loin », a expliqué Habib Beye après la rencontre face au Paris SG lors de la 25e journée de Ligue 1.

Selon les informations de But football, le joueur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Ludovic Blas devrait passer des examens complémentaires cette semaine pour évaluer plus précisément l’évolution de sa blessure et déterminer la durée de son indisponibilité.

Il est d’ores et déjà certain que Ludovic Blas sera absent pour le match de la 27e journée de Ligue 1, qui opposera le Stade Rennais au SCO Angers ce dimanche. Cette absence est un coup dur pour l’équipe rennaise, qui doit se passer de l’un de ses maillons essentiels. Le milieu français a déjà inscrit six buts et délivré six passes décisives cette saison.

