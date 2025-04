ASSE : Horneland dévoile sa stratégie pour le maintien

Avant le match ASSE-Stade Brestois prévu à Geoffroy-Guichard dimanche (15h), Eirik Horneland s’est prononcé sur la fin de saison et la menace de relégation des Verts en Ligue 2. Il a également donné des consignes pour le maintien de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Menace de relégation, le cri d’alarme d’Horneland

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, est revenu sur les imperfections de son équipe, notamment lors de la défaite face au RC Lens (1-0), lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. « Je ne suis pas satisfait de notre match à Lens. Nous avons été dominés physiquement et n’avons pas su nous sortir de l’emprise lensoise », a-t-il regretté.

Le technicien norvégien a ensuite évoqué la course au maintien en Ligue 1, avec des concurrents directs qui devancent les Verts au classement. Il reconnaît évidemment que l’AS Saint-Etienne est dans une mauvaise position à la 17e place, synonyme de relégation, à six journées de la fin du championnat.

« Nous voulons rester en Ligue 1, mais nous sommes dans une mauvaise posture. Nous savons que nous avons besoin de gagner des matchs. Le sentiment d’urgence est là », a-t-il déclaré.

Avant ASSE-Brest : Les consignes d’Eirik Horneland

Pour sortir de la zone rouge et amorcer sa remontée au classement, l’équipe d’Eirik Horneland doit gommer ses lacunes et adhérer entièrement au projet de jeu du nouvel entraîneur. « Nous sommes une équipe plus à l’aise avec la possession du ballon dans le camp adverse. […] Nous devons avoir cette possession et la prolonger sur une longue période », a-t-il indiqué, avant de poursuivre ses consignes :

« Nous ne pouvons qu’être concentrés sur les progrès que nous devons faire. Encore une fois, nous devons faire bien mieux […]. Nous devons nous battre contre les difficultés actuelles et croire en nous. Sur le plan de la combativité, nous devons montrer davantage de choses, faire plus. Nous devons être à la hauteur ».