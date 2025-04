Le PSG veut faire une folie pour ce buteur portugais

Le PSG ne lâche pas le jeune milieu offensif du FC Porto, Rodrigo Mora. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos et son équipe se seraient déjà renseignés sur la situation du joueur.

Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour Rodrigo Mora

Rodrigo Mora continue de livrer de belles performances et d’affoler les compteurs de buts au Portugal. Cette pépite du FC Porto, en pleine forme, attise les convoitises de nombreuses écuries européennes, dont le PSG. Le jeune milieu offensif a déjà inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives avec son club cette saison.

Le directeur du Paris SG, Luis Campos suit la pépite depuis quelques mois et envisagerait de passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Mais le dossier est loin d’aboutir. Sous contrat jusqu’en 2027, Rodrigo Mora dispose d’une clause libératoire fixée à 67 millions d’euros. Et ce n’est pas fini : le FC Porto envisage une nouvelle prolongation avec une clause encore plus élevée lorsque le joueur aura 18 ans en mai prochain.

« Nous voulons un montant qui nous défend des grands requins européens, car il sera évidemment impossible à quelqu’un de payer 80 à 100 M€ parce que personne n’a les liquidités, en plus des aspects fiscaux liés au paiement des clauses », a déclaré André Villas-Boas, président du FC Porto en mars dernier.

Ce montant ne refroidit pas les ardeurs du PSG. Selon A Bola, les pensionnaires du Parc des Princes seraient prêts à casser leur tirelire pour déloger le jeune crack portugais. Les dirigeants du Paris Saint-Germain entretiennent une bonne relation avec Jorge Mendes, l’agent du joueur. Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique aurait aussi validé le profil de Rodrigo Mora. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Rodrigo Mora est estimée à 20 millions d’euros.

