Mercato : Le plan audacieux du PSG pour signer Rodrigo Mora

Considéré comme un futur crack, Rodrigo Mora est déjà annoncé chez presque tous les grands clubs européens, dont le PSG. Luis Campos aurait même un plan secret pour attirer le joyau du FC Porto.

Mercato : Le PSG compte sur Vitinha pour convaincre Rodrigo Mora

Déjà sacré Champion de France et toujours en lice pour la Coupe de France et la Ligue des Champions, le PSG travaille sur le prochain mercato estival avec les mêmes ambitions : attirer de jeunes talents prometteurs. Dans cette optique, Luis Campos ne lâcherait pas la piste menant à Rodrigo Mora. À seulement 17 ans, le milieu offensif portugais est déjà très courtisé en Europe et le PSG reste à l’affût dans ce dossier.

D’autant que sa clause libératoire fixée à 45 millions d’euros ne semble pas effrayer ses courtisans. Seulement, il faudra faire vite puisque le FC Porto négocie pour prolonger son contrat afin d’augmenter sa clause de départ à 70 millions d’euros. Face à la concurrence des autres cadors, le Paris SG disposerait d’un atout de taille pour convaincre Rodrigo Mora.

À voir Stade Rennais : Rebondissement pour Kyogo Furuhashi

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le portail spécialisé PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens compteraient sur Vitinha pour convaincre son jeune compatriote de le rejoindre à Paris.

Luis Campos aimerait que le milieu de terrain de 25 ans, ancien du FC Porto, utilise son influence pour convaincre son jeune compatriote de rallier la capitale cet été. Avec sa forte communauté portugaise, le Paris SG a toutes les chances de faire pencher la balance si Mora décide de partir cet été. Affaire à suivre…