Mercato : Will Still prêt à claquer la porte du RC Lens ?

Même s’il a récemment assuré qu’il va rester au RC Lens la saison prochaine, Will Still pourrait finalement changer de banc lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato RC Lens : Will Still plaît en Angleterre

Nommé en juillet dernier pour remplacer Franck Haise, Will Still pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du RC Lens. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’entraîneur belge plaît en Angleterre. En effet, selon les informations de TalkSport, Johannes Spors, le directeur technique de Southampton, aurait coché le nom de Will Still pour prendre la place d’Ivan Juric la saison prochaine.

Après s’être séparé de son manager, dont l’intérim est actuellement assuré par son adjoint Simon Rusk, le club anglais aimerait s’attacher les services du coach lensois. À 32 ans, l’ancien entraîneur du Stade de Reims est considéré comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs en Europe. Pour autant, le principal intéressé ne semble pas particulièrement pressé de quitter les Sang et Or.

« J’ai signé ici pour trois ans. On a connu une première saison qui était, comment dire, mouvementée, mais on s’est adaptés et on est toujours là et j’ai toujours le sourire. Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas. À nous de faire les choses bien cet été pour être encore plus compétitifs l’année prochaine et continuer à grandir, tout simplement, que ce soit moi personnellement ou le club », a expliqué Will Still en conférence de presse, vendredi. Cependant, un élément pourrait bien faire changer d’avis à Still.

Will Still attiré par un gros salaire ?

Relégué en Championship, Southampton serait notamment disposé à dégainer pour attirer Will Still cet été. Et avec un salaire de 100.000 euros par mois à Lens, le natif de Braine-l’Alleud pourrait clairement espérer bien mieux outre-Manche.

Alors qu’il n’a jamais caché son rêve d’entraîner un jour en Angleterre, pays d’origine de sa compagne, le mentor du RC Lens pourrait se laisser tenter s’il reçoit une offre salariale plus importante, à en croire Livefoot. Reste maintenant à savoir ce que les dirigeants de Southampton seraient prêts à lui proposer dans quelques mois.