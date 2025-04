Mercato : le LOSC et l’AS Monaco foncent sur un Algérien

Le jeune milieu de terrain algérien, Yassine Titraoui, est sur les tablettes du LOSC et de l’AS Monaco en vue du prochain mercato estival. Ces deux cadors de Ligue 1 envisagent de passer à l’offensive cet été.

Mercato : Yassine Titraoui dans le viseur du LOSC et de l’AS Monaco

Le LOSC et l’AS Monaco pourraient mener une rude bataille lors du prochain mercato estival pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain algérien, Yassine Titraoui, qui évolue en Belgique sous les couleurs du Sporting Charleroi.

Ces deux formations envisagent de renforcer leur entrejeu et auraient donc jeté leur dévolu sur l’international algérien, selon les informations de Transferfeed. Yassine Titraoui s’impose progressivement en Belgique. Cette saison, il a déjà fait 24 apparitions toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Malgré ses statistiques moins convaincantes, Lille, l’ASM et l’OGC Nice se positionnent pour l’accueillir. En plus des trois clubs français, Anderlecht, Hull City et l’Eintracht Francfort seraient également prêts à dégainer une offre aux dirigeants du Sporting Charleroi pour déloger Yassine Titraoui. Mais aucune de ces formations n’a encore formulé d’offre concrète au joueur.

Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande du jeune milieu algérien est estimée à 3,5 millions d’euros. Les dirigeants belges seraient ouverts au départ de leur joueur si un prétendant dépose une offre alléchante sur leur table. Ils exigeraient au moins 6 millions d’euros pour céder Yassine Titraoui.

