FC Nantes : le verdict final tombe, Kita jubile !

La Commission Supérieure d’Appel de la FFF a rendu son verdict final suite aux débordements observés lors de la rencontre face à la JA Drancy en Coupe de France. Elle a allégé les sanctions prononcées contre les Canaris.

Coupe de France : Le FC Nantes évite le huis clos

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. La Commission Supérieure d’Appel de la FFF a enfin rendu son verdict après les incidents observés lors de la rencontre face à JA Drancy en Coupe de France. Elle a annulé la sanction de huis clos initialement infligée après le 32e de finale de Coupe de France contre JA Drancy, disputé le 21 décembre 2024 au Stade Bauer.

Lors de cette rencontre, les supporters du FC Nantes avaient allumé plusieurs fumigènes dans le parcage visiteurs et ont même brûlé le filet de protection. La Commission Supérieure d’Appel de la FFF a reconnu que les dirigeants nantais avaient pris les mesures nécessaires pour encadrer leurs supporters ce jour-là.

Alors, le huis clos sur le prochain match à domicile en Coupe de France est annulé, et la sanction financière a été réduite. Le FC Nantes devra s’acquitter d’une amende de 25 000 euros. Le remboursement du filet de protection est maintenu. « Le Club prend acte de cette décision et poursuivra ses efforts pour garantir un cadre sécurisé et respectueux lors de ses rencontres », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

Il faut noter que le FC Nantes est déjà éliminé de la Coupe de France par le Stade Brestois en seizièmes de finale.

