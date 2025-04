Mercato PSG : Donnarumma met le Paris SG sous pression !

Héroïque à Anfield, monumental à Birmingham, Gianluigi Donnarumma est en train de faire taire les critiques. Et au moment où le mercato approche et que sa prolongation patine, ses prestations XXL pourraient bien pousser le PSG à revoir sa copie.

Donnarumma sauve le PSG du naufrage face à Aston Villa

Mardi soir, sur la pelouse brûlante d’Aston Villa, le PSG a bien failli couler. Menés 3-2 après avoir largement dominé l’aller (3-1), les Parisiens ont tremblé. Mais dans la tempête, un homme s’est dressé : Gianluigi Donnarumma. Avec un enchaînement de parades décisives, il a été le véritable rempart contre une élimination qui aurait fait tâche.

À 2-2, il sort une frappe de Rashford (57e), puis un arrêt réflexe sur une tête de Tielemans (60e), avant une sortie magistrale dans les pieds de Marco Asensio. « Les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardiens quand il faut. Il prend de plus en plus de la valeur dans le but », a souligné Marquinhos sur Canal+. Et le capitaine ne s’y trompe pas : Paris a besoin de lui.

Mercato PSG : L’été s’annonce décisif pour l’Italien

Longtemps critiqué dans les grands rendez-vous, Donnarumma est en train de changer le récit. Déjà décisif contre Liverpool, il confirme face à Aston Villa qu’il est bien plus qu’un gardien sous pression. « On sait le gardien qu’on a. Il l’a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n’a jamais douté », a confié Achraf Hakimi. Un soutien qui en dit long.

Alors que les rumeurs de concurrence planent toujours, Donnarumma, lui, répond sur le terrain. Et à quelques mois d’un mercato crucial, il envoie un message fort à sa direction : « Tu peux compter sur lui », assure Daniel Riolo. Le PSG est prévenu.

