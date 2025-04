OL : Fonseca dévoile l’ambition de Lyon face à Man United

L’OL a débarqué en Angleterre avec l’ambition légitime de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue Europa face à Manchester United. Il reconnaît certes l’invincibilité des Red Devils dans la compétition, mais assure que Lyon a une belle opportunité d’atteindre le carré d’as.

L’OL prévenu : Manchester United invincible à Old Traford

L’OL et Manchester United se sont neutralisés (2-2) lors du match aller des quarts de finale, disputé à Lyon la semaine dernière. Le match retour décisif de ce jeudi (21h) reste donc ouvert pour les deux adversaires. Seul le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales.

Les Mancuniens sont invaincus en Ligue Europa cette saison en onze matchs. Mieux encore, ils ont remporté 4 de leurs 5 matchs disputés à Old Trafford, où ils sont particulièrement redoutables. Ils avaient notamment explosé la Real Sociedad (4-1) en huitième de finale retour dans le Théâtre des Rêves.

Fonseca confiant : « Notre ambition est de faire un grand match et de nous qualifier »

Paulo Fonseca est certes conscient de la force des Red Devils en Ligue Europa, mais il rêve d’une place en demi-finale pour l’OL. « Manchester United est une grande équipe, un grand club. Cette saison, ils sont différents en Ligue Europa. Jusqu’à présent, ils réalisent un parcours sans faute. Je m’attends à un match difficile face au meilleur Manchester United de la saison« , a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

« Jouer à Old Trafford est un atout pour eux et un privilège pour nous. C’est donc une belle opportunité que nous devons saisir. Notre première ambition est de faire un grand match et de nous qualifier », a ensuite laissé entendre l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Olympique Lyonnais : Les clés du match crucial contre les Red Devils

Paulo Fonseca n’a pas manqué de livrer les clés de ce match crucial entre l’OL et MU. « C’est un match important pour nous et décisif pour la saison de Manchester United. Il faudra être attentif lors des transitions offensives de United et bien défendre, être plus compact défensivement. Nous arrivons avec l’ambition de jouer notre jeu, d’avoir le ballon, de nous mettre dans les conditions pour bien attaquer. Nous devons avoir le même courage, la même personnalité et les mêmes intentions qu’au match aller. Il faudra de la confiance pour mettre en place notre jeu », a-t-il indiqué.