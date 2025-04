Mercato OM : Facundo Medina à Marseille ? Il vend la mèche

L’OM pourrait bien avoir trouvé son futur renfort défensif pour le prochain mercato. Le départ de Facundo Medina du RC Lens semble se préciser… et c’est son coéquipier Jonathan Gradit qui a lâché l’info.

Mercato OM : Facundo Medina, priorité estivale de Marseille ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Facundo Medina circule avec insistance du côté de la Canebière. À 25 ans, le défenseur argentin du RC Lens plaît beaucoup à la direction olympienne, qui souhaite renforcer sa charnière centrale pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2028, Medina possède une belle cote sur le marché, et son profil correspond parfaitement aux attentes marseillaises : solide, agressif et expérimenté en Ligue 1.

Lisez aussi : Coup de tonnerre à l’OM : Facundo Medina attendu cet été ?

À voir Mercato : Le plan audacieux du PSG pour signer Rodrigo Mora

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jonathan Gradit a relancé le feuilleton en confirmant, à demi-mot, le futur départ de son partenaire lensois. « Il y aura peut-être encore des départs, notamment Facundo Medina. Mais les départs importants ont été réalisés en amont. Donc il n’y aura pas un tel exode l’été prochain », a-t-il révélé, parlant du prochain mercato des Sang et Or après un hiver très mouvementé avec plusieurs départs.

Lisez aussi : Facundo Medina refuse un transfert au PSG pour une incroyable raison

Une déclaration qui a de quoi raviver les espoirs du côté de Marseille. Si Gradit parle déjà de départ, c’est que le dossier semble bien avancé en interne.

Le RC Lens prépare sa révolution

Toujours dans les colonnes de L’Équipe, Gradit a également évoqué les mouvements prévus cet été au RC Lens : « Les ventes ont rendu les comptes plus sains que ceux de beaucoup d’autres clubs de L1. On va pouvoir investir sur des joueurs d’expérience sans mettre d’énormes montants. Ces arrivées seront cohérentes et complémentaires des joueurs en place ».

À voir Stade Rennais : Rebondissement pour Kyogo Furuhashi

Des propos qui confirment une chose : un cycle est en train de se fermer chez les Sang et Or, et Medina pourrait en être l’un des symboles. Reste maintenant à savoir si Facundo Medina choisira l’OM pour poursuivre sa carrière. Le club marseillais semble prêt à passer à l’action… et ce départ annoncé par Gradit pourrait accélérer les choses dans les prochaines semaines.