OL Mercato : Pierre Sage annonce son retour sur un banc

Entraîneur de l’OL lors de la première moitié de la saison, Pierre Sage se dit prêt à reprendre du service sur un banc dès la saison prochaine. Il a même déjà une destination privilégiée.

Mercato : Pierre Sage annonce son retour et vise un grand championnat

L’OL s’est séparé de Pierre Sage le 28 janvier 2025, au profit de Paulo Fonseca, fraîchement limogé de l’AC Milan. Le technicien français avait confié à L’Équipe son souhait de prendre du temps pour faire le point sur sa première expérience en tant qu’entraîneur d’un club professionnel, avant de rebondir. Il avait pourtant reçu des propositions après son éviction de l’Olympique Lyonnais.

Près de trois mois plus tard, il se dit « prêt » à se relancer « pour un nouveau projet » en France ou en Europe. Dans des propos confiés à The Athletic, Pierre Sage indique les destinations prioritaires visées. « Je veux commencer la saison prochaine en France ou ailleurs en Europe, idéalement dans le Big Five (les cinq grands championnats européens) », a-t-il indiqué.

Révélation : Pierre Sage rêve d’entraîner en Angleterre !

Mieux, l’ancien entraîneur de l’OL est séduit par le championnat anglais ! « Mon rêve serait de travailler en Angleterre, car je pense que c’est le meilleur pays avec les meilleurs championnats, le Championship (D2 anglaise) étant aussi un bon championnat », a-t-il dévoilé.

Il est important de rappeler que Pierre Sage avait été coach des jeunes de l’académie de l’Olympique Lyonnais (de juillet 2019 à décembre 2021), puis entraîneur adjoint dans le staff d’Habib Beye au Red Star en National (de janvier 2022 à juin 2023).

De retour à Lyon, il avait été le directeur du centre de formation du club avant d’assurer l’intérim sur le banc des Gones le 30 novembre 2023, à la suite du départ de Fabio Grosso. Le technicien de 46 ans avait été confirmé entraîneur principal de l’OL à l’issue de la saison 2023-2024 après l’obtention de son diplôme professionnel.

Mais à la surprise générale, il a été limogé par John Textor après 19 journées de championnat alors que son équipe était 6e, à seulement 4 points du podium.