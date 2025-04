Stade Rennais vs FCN : Beye déploie sa machine de guerre

Le derby, on le gagne ! Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, prépare un lourd arsenal contre le FC Nantes.

Stade Rennais vs FC Nantes : Le FCN va-t-il créer la surprise au Roazhon Park ?

Le Stade Rennais et le FC Nantes se donnent rendez-vous ce vendredi soir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Ce derby breton sera chaud puisque les deux équipes cherchent des points pour s’éloigner définitivement de la zone rouge. Le Stade Rennais a remporté quatre victoires lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes.

Le technicien du SRFC, Habib Beye, a déjà mis en garde les Canaris. Il y aura du spectacle au Roazhon Park. « L’enjeu maintenant est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match de référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », a déclaré le coach rennais après la large victoire (5-1) face au Havre AC lors de la 29e journée.

Le Stade Rennais dispose d'un groupe au complet pour tenter de battre le FC Nantes. Ludovic Blas, Arnaud Kalimuendo, Al-Tamari sont tous retenus pour cette affiche. Seul le blessé de longue date, Alidu Seidu, va manquer cette rencontre. Le crack ghanéen a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et est forfait jusqu'à la fin de la saison.



106e confrontation avec le rival nantais. La ferveur sera au rendez-vous ce soir dans l’antre Rouge et Noir 🔴⚫️



🏟️ Roazhon Park

🕘 20h45

📺 @DAZN_FR#ToutDonner pic.twitter.com/UxdOeflxAj— Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 18, 2025

De son côté, le technicien du FC Nantes pourra aussi compter sur un effectif au complet. Nathan Zézé est de retour et pourra disputer cette affiche. Pedro Chirivella est également disponible. Le milieu de terrain espagnol souffrait de douleurs à la hanche. Jean-Charles Castelletto, suspendu contre Le Havre AC et face à l'OGC Nice, a purgé sa peine et est retenu pour ce derby.



💼 @AMOS_School pic.twitter.com/CRlE13Df8i— FC Nantes (@FCNantes) April 17, 2025

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, S. Fofana, Cissé, Matusiwa, Truffert – Ludovic Blas, Kalimuendo.

La composition probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Castelletto, Pallois, Cozza – Augusto, Leroux (ou Chirivella), Lepenant – Abline, Mohamed, Simon.

