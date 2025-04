OM : De Zerbi pose une condition pour rester à Marseille

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, laisse planer le doute sur son avenir à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. L’Italien fixe sa condition pour poursuivre l’aventure avec Marseille.

OM : Roberto De Zerbi lance un message à Pablo Longoria

Le divorce pourrait être brutal entre l’OM et son entraîneur, Roberto De Zerbi. Après un bon début de saison, les Marseillais ont baissé pavillon et ont laissé le PSG remporter la Ligue 1. Désormais, l’objectif de l’Olympique de Marseille est de terminer la saison sur le podium et de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Et ce ne sera pas une mission facile puisque l’AS Monaco a pris provisoirement la deuxième place. Lyon et le LOSC mettent aussi la pression pour devancer l’Olympique de Marseille et prendre la troisième et la quatrième place. La fin de saison sera donc très chaude pour les Marseillais.

Mais pourquoi cette baisse de forme de l’OM ? Le mercato ? Certainement oui, puisqu’en conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier, le technicien de l’Olympique de Marseille a indiqué que son équipe rencontre beaucoup de difficultés en défense et qu’il doit renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato estival.

Le tacticien portugais a décidé de changer de système de jeu s’il est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Roberto De Zerbi envisage de mettre en place une défense à quatre. « Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre », a-t-il dit.

Ces propos de Roberto De Zerbi relancent les rumeurs concernant son avenir à Marseille. Depuis quelques semaines, certains médias évoquent le départ de l’Italien à la fin de la saison. L’ancien coach de Brighton est sur les tablettes de l’AC Milan. Il pourrait donc claquer la porte cet été si les dirigeants phocéens ne prennent pas en compte ses exigences.