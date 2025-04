ASSE-OL : Lyon bien décidé à plomber Saint-Etienne !

À l’aube d’un derby sous haute tension face à l’ASSE, l’OL se présente à Geoffroy-Guichard avec l’intention ferme de relancer sa dynamique après la désillusion européenne. Face à des Stéphanois déterminés à défendre leur territoire, les hommes de Paulo Fonseca entendent frapper fort.

ASSE-OL : Un derby brûlant, des enjeux cruciaux

Ce dimanche soir (20h45), le chaudron de Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’un affrontement qui va bien au-delà du simple classement. Si l’OL vise encore le podium en Ligue 1, il devra avant tout effacer les stigmates d’une cruelle élimination européenne face à Manchester United. Pour ce faire, Paulo Fonseca a convoqué ses cadres, tout en misant sur l’expérience d’Alexandre Lacazette et la fraîcheur de Georges Mikautadze en attaque.

Un duo offensif pour faire la différence face à Saint-Etienne

Le technicien portugais a tranché : Lacazette et Mikautadze mèneront la charge lyonnaise dans un schéma en 4-2-2-2 modulable. Soutenus par Rayan Cherki et Corentin Tolisso dans les couloirs offensifs, les deux attaquants devront profiter des largesses de la défense stéphanoise. Malgré l’absence notable du gardien Lucas Perri, resté au Brésil pour des raisons familiales, Lyon reste armé pour frapper vite et fort.

Fonseca devra toutefois composer sans Nemanja Matic, blessé, mais pourra s’appuyer sur la ferveur retrouvée d’un groupe soutenu par plus de 2 000 supporters venus les encourager lors de la dernière séance d’entraînement. Cette communion populaire a ravivé l’esprit combatif des Gones, qui savent que leur avenir européen passe par une fin de saison irréprochable.

L’OL veut dicter sa loi dans le Chaudron

Avec cinq matches restants, chaque point comptera. Et dans un derby où tout peut basculer, Lyon n’a pas le droit à l’erreur. Ce déplacement à Saint-Étienne est bien plus qu’un simple match : c’est une déclaration d’intentions. Les Gones sont prêts à tout pour dominer les Verts… et poursuivre leur marche vers le podium.

La composition de l’OL face à Saint-Étienne : Descamps – Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner – Veretout, Tessmann – Cherki, Tolisso – Lacazette (cap.), Mikautadze