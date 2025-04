ASSE : Avant le derby, le peuple vert embrase le Chaudron !

Comme prévu, près de 7 000 supporters de l’ASSE sont allés encourager leur équipe au stade Geoffroy-Guichard ce samedi, avant le derby contre l’OL, dimanche (20h45). Ce fut une extraordinaire communion entre l’équipe et son peuple vert, comme le rapporte le club stéphanois.

Incroyable communion à Geoffroy-Guichard : L’ASSE portée par une vague de 7 000 supporters

Les milliers de supporters de l’ASSE ont transmis leur ferveur à leur équipe avant le crucial derby retour contre l’Olympique Lyonnais. C’était ce samedi, lors de la dernière séance d’entraînement des Verts au stade Geoffroy-Guichard, qui accueillera Lyon dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

« Avant le Derby, dans leur Chaudron, les Verts ont effectué leur ultime séance d’entraînement devant près de 7 000 supporters. Exceptionnel, ce Peuple Vert ! », s’est exclamé l’AS Saint-Etienne sur son site internet, illustrant ses propos avec des images éloquentes de la fusion parfaite entre les supporters et leur équipe.

Avant le derby ASSE-OL : Message fort du peuple vert aux nouveaux joueurs

Cette mobilisation sans pareille à l’entraînement d’une équipe est censée rebooster les Verts avant leur affrontement avec leur rival et ennemi lyonnais. Pour les nouveaux joueurs de l’équipe, c’est l’occasion de mesurer et de comprendre l’importance du derby rhônalpin pour le club et son indéfectible public.

Espérons pour l’équipe d’Eirik Horneland qu’elle saura saisir au bond le message envoyé par ses milliers de supporters avant le choc contre Lyon.

Notons que le derby retour se jouera à guichets fermés devant près de 40 000 spectateurs, les supporters de l’OL étant interdits dans le Chaudron. D’ailleurs, les places qui auraient dû être réservées aux supporters lyonnais dans le parcage visiteurs seront occupées par le peuple vert.