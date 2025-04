RC Lens veut percer la défense du Stade Brestois : compos…

À quelques journées de la fin du championnat, la lutte pour les places européennes en Ligue 1 s’intensifie entre le RC Lens et le Stade Brestois. Ce dimanche, le RCL se mesure à l’ambitieux SB29, également en quête d’une qualification européenne. La composition probable pour cette affiche…

RC Lens en position de frapper fort contre Brest

Actuellement juste derrière le Stade Brestois au classement de Ligue 1, le RC Lens affiche une dynamique prometteuse. Les hommes de Will Still ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs, ne concédant que deux défaites. Cette constance permet au RCL de rester dans la course aux places européennes.

De son côté, le SB29, solide huitième, alterne entre bonnes prestations et résultats plus mitigés. Brest a engrangé 3 victoires, 2 nuls et une défaite lors des six derniers matchs. Une cadence moins soutenue que celle du RC Lens, qui pourrait s’avérer déterminante dans cette fin de saison.

Stade Brestois – RC Lens : qui prendra le dessus ?

Les statistiques permettent deux lectures. D’un côté, Brest affiche un impressionnant 69 % de victoires à domicile face au RC Lens en Ligue 1. Il a remporté 9 de ses 13 confrontations face au club nordiste. Le Stade Brestois pourrait devenir le premier club à battre le RCL dix fois à domicile. De l’autre côté, Lens a remporté les deux dernières confrontations contre Brest en championnat.

Les bretons, avec leurs 47 buts en 29 journées – ils ont un meilleur total historique – pourront compter sur une défense solide à domicile, avec seulement un but encaissé lors des trois derniers matchs. Mais les Lensois, portés par un collectif efficace et de nouveau ambitieux, comptent bien briser cette solidité pour prendre l’ascendant.

Découvrez la compo probable du RC Lens et du Stade Brestois :

Stade Brestois 29 : Bizot – Zogbé, Chardonnet (cap.), Ndiaye, Haïdara – Lees-Melou, Magnetti – Pereira-Lage, Camara, Sima – Ajorque.

Entraîneur : E. Roy.

Racing Club de Lens : Ryan – Aguilar, Gradit, Sarr, Medina – El Aynaoui, Thomasson, Diouf – Sotoca (cap.), Saïd – Koyalipou.

Entraîneur : W. Still.