Brest-RC Lens : Will Still prend une décision implacable !

Le RC Lens se rend à Brest ce dimanche 20 avril pour un match capital de la 30e journée de Ligue 1. À l’approche de ce déplacement, Will Still a tranché avec une décision forte pour un de ses attaquants.

Brest-RC Lens : Pas de M’Bala Nzola dans le groupe du RCL

Le couperet est tombé. M’Bala Nzola ne sera pas du voyage en Bretagne pour affronter le Stade Brestois. Une décision assumée par Will Still, qui a choisi de se passer de l’attaquant angolais pour des raisons sportives. Officiellement, aucun pépin physique ne justifie cette mise à l’écart. En interne, c’est plutôt le comportement de l’ancien joueur de la Fiorentina qui suscite des interrogations.

Le coach Will Still a convoqué 21 Lensois pour le déplacement à Brest demain.



Le défenseur Ruben Aguilar effectue son retour dans le groupe.

Nzola, prêté avec option d’achat, ne convainc plus ni sur le terrain ni en dehors. Le joueur de 28 ans avait pourtant connu des débuts prometteurs chez les Sang et Or. Il compte d’ailleurs 6 buts et 1 passe décisive. Ce qui ne semble pas jouer sur les choix de Will Still, qui préfère visiblement le mettre à l’écart du groupe du RC Lens. Son avenir dans l’Artois s’inscrit ainsi en pointillés.

Un RCL décimé face au Stade Brestois

Au-delà du cas Nzola, le RC Lens devra faire face à un effectif amoindri. Juma Bah (commotion), Jhoanner Chávez (cheville), Rémy Labeau-Lascary (genou) et Denis Petric (dos) sont forfaits. Deiver Machado, suspendu, manquera également à l’appel. Martin Satriano, en phase de reprise, est jugé encore trop juste, tandis qu’Hervé Koffi est lui aussi relégué en réserve.

Un casse-tête pour Will Still, qui devra recomposer son onze face à une équipe brestoise solide et en confiance. Après la déconvenue face à Reims (0-2), les Sang et Or doivent désormais relever la tête pour bien finir la saison. En écartant Nzola, Will Still envoie un message fort. Sauf retournement de situation, l’Angolais ne devrait plus porter le maillot lensois la saison prochaine.

Un choix stratégique qui annonce sans doute d’ores et déjà les grandes manœuvres du mercato estival. Dans un vestiaire qui doit rester soudé pour cette dernière ligne droite, l’exigence du coach belge semble claire : seul le collectif prime.