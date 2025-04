Loïc Perrin sous pression à l’ASSE ? Son discours qui agace

Légende de l’ASSE en tant que joueur de 2001 à 2020, Loïc Perrin occupe aujourd’hui un rôle de directeur sportif au sein du club ligérien. Mais le poste semble encore trop grand pour l’ancien capitaine des Verts.

Loïc Perrin critiqué : Son discours avant le derby met le feu aux poudres à l’ASSE

Pour faire monter la sauce du derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, la chaîne de la LFP a proposé un documentaire de 19 minutes : « ASSE-OL : Le doc EXCLUSIF avant le retour du DERBY à GEOFFROY-GUICHARD. » L’occasion d’entendre les acteurs de ce grand rendez-vous du football français. Mais l’intervention de Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, fait tache.

Mou, plat, sans grande conviction ni saveur, le chouchou de Geoffroy-Guichard ne semble clairement pas à l’aise dans son nouveau rôle de dirigeant. L’extrait de la prise de parole de Loïc Perrin ne le met clairement pas en valeur. Des mots simples et d’une grande platitude, rien qui laisse entrevoir un dirigeant de haut rang, capable de transcender ses hommes.

« Le niveau est différent aujourd’hui. Mais on a la chance, dans notre sport, dans le foot aujourd’hui, on le voit avec ces matchs de Coupe de France où le petit gagne, c’est de plus en plus fréquent. Sur un match, tout est possible. L’histoire du match, on ne la connaît pas. L’idée, c’est de jouer avec engagement, détermination, avec l’énergie qu’on est capable de mettre. Et puis de faire le maximum… », a notamment lancé le dirigeant de l’ASSE.

Sur les réseaux sociaux, les supporters stéphanois s’en donnent à cœur joie : « T’es directeur sportif, c’est risible. Une telle mollesse et platitude. La honte » ; « Faut qu’il parte, c’est pathétique » ; « Charisme d’une huître » ; « Il respire tellement la lose, la défaite et tout ce qui s’accorde avec ».

Largement critiqué par les supporters, Loïc Perrin serait également remis en cause dans les arcanes du Kilmer Group. Après plusieurs mercatos très moyens, l’ancien défenseur de l’ASSE n’est pas sûr qu’il soit toujours en poste lors du prochain été. L’AS Saint-Étienne aspire à miser sur un profil plus expérimenté et international.