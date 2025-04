Ligue 1 : Coup dur pour le LOSC avant d’affronter l’OM !

L’OM se rendra au stade Pierre-Mauroy le dimanche 4 mai prochain pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Bruno Genesio, l’entraîneur lillois, ne pourra pas compter sur tout son monde.

Course au podium : Le LOSC privé d’un joueur clé contre l’OM

La course pour les places européennes en Ligue 1 bat son plein, et le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, prévu le 4 mai prochain, s’annonce déjà comme un choc décisif. Dans cette confrontation au sommet, les Dogues devront cependant se passer d’un élément clé de leur arrière-garde : le défenseur central Bafodé Diakité, suspendu pour cette rencontre après avoir écopé d’un troisième carton jaune lors de la victoire face à Auxerre (3-1).

Malheureusement pour le joueur de 24 ans, il s’agissait du troisième avertissement dans une période incluant dix rencontres de compétition officielle. Par conséquent, le buteur du match aller au Vélodrome (il avait égalisé à la 87e minute) sera suspendu pour la manche retour. Une donnée importante quand on connaît la place prépondérante du joueur formé au TFC dans l’effectif nordiste (46 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues).

Dans un match au poids considérable pour la course à la Ligue des Champions, ce coup du sort pourrait bien peser lourd. Avec seulement deux points d’écart entre les deux équipes à l’approche des dernières journées, chaque point comptera dans cette fin de saison haletante. Les Dogues, actuellement quatrièmes, savent que la moindre erreur pourrait leur coûter cher dans la lutte pour une qualification européenne.

L’OM, de son côté, voudra profiter de cet avantage pour conforter sa deuxième place après sa large victoire contre Montpellier (5-1). Bruno Genesio va devoir trouver des solutions en défense centrale pour faire face à l’armada offensive olympienne, qui ne lui fera aucun cadeau.

