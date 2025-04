RC Lens : Un bol d’air pour les finances du RCL !

Le RC Lens bénéficie d’une manne bienvenue grâce à l’UEFA, qui récompense sa contribution aux sélections nationales. En devançant des institutions comme l’OM et l’OL, le RCL confirme sa place croissante dans le paysage du football français.

Une reconnaissance méritée pour le RC Lens

L’UEFA a dévoilé la liste des clubs européens indemnisés pour avoir libéré leurs joueurs lors des compétitions internationales entre 2020 et 2024. Dans ce dispositif, le RC Lens s’est distingué en percevant la coquette somme de 992.691 euros, un montant supérieur à ceux reçus par des clubs historiques comme l’Olympique de Marseille (598.837 €) ou l’Olympique Lyonnais (381.956 €).

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Still met la pression à sa direction !

À voir ASSE : Lucas Stassin, une bonne nouvelle arrive !

Cette dotation s’inscrit dans le cadre d’un accord entre l’UEFA et l’ECA, et vise à valoriser le rôle des clubs dans la réussite des sélections nationales. Les Sang et Or, dont plusieurs joueurs ont brillé sous les couleurs de leurs pays, récoltent ici les fruits d’un travail de fond en matière de formation et de recrutement.

Une bouffée d’oxygène financière pour le RCL

Dans un contexte économique tendu pour les clubs de Ligue 1, cette enveloppe apparaît comme une véritable respiration. Pour le Racing Club de Lens, régulièrement confronté à la nécessité de trouver un équilibre budgétaire sans compromettre ses ambitions sportives, ce bonus inattendu représente un levier précieux.

Lisez aussi : RC Lens : « C’est fini », Will Still veut tourner la page !

En devançant des mastodontes du championnat, le club artésien confirme aussi sa montée en puissance sur la scène hexagonale. À l’heure où la Ligue 1 peine à rivaliser financièrement avec les grands championnats, chaque euro compte, et Lens a su capter sa part du gâteau avec efficacité.

À voir Coup de tonnerre : Accord entre l’OM et Aymeric Laporte !

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Facundo Medina, le RCL perd patience !

Cette reconnaissance européenne souligne l’impact croissant du RC Lens à l’échelle continentale. Reste à transformer cette dynamique en levier durable, tant sur le plan sportif qu’économique.