Mercato RC Lens : Still met la pression à sa direction !

À l’approche d’un mercato estival crucial pour le RC Lens, Will Still n’a pas mâché ses mots. L’entraîneur du RCL a lancé un message clair à ses dirigeants : l’heure est à la reconstruction ambitieuse et cohérente.

Mercato RC Lens : Un nouveau cycle à bâtir

Arrivé en début de saison pour succéder à Franck Haise, Will Still savait que la mission serait périlleuse. Malgré un départ poussif, le RC Lens a su redresser la barre et reste en lice pour une qualification européenne. Mais en conférence de presse vendredi, le technicien belge a laissé transparaître une forme d’impatience face aux défis à venir.

« Cet été, on a l’occasion de repartir sur un nouveau cycle. De poser des bases qui doivent permettre au club d’être compétitif sur les 2, 3, 4 années à venir », a lancé Will Still. L’entraîneur du club lensois ne se contente pas d’un discours d’intention. Il appelle à une stratégie partagée et à une transparence totale en interne.

« Il y a un chantier important. Il y a des choses et des décisions à prendre qui vont être importantes. Il faut que tout le monde soit aligné. Il faut que tout le monde soit clair sur ce qui va se faire », a-t-il clarifié. Une manière habile mais ferme de rappeler à sa direction que l’avenir du projet lensois passe aussi par une vraie stabilité.

Le coach de 31 ans n’oublie pas les déboires du dernier mercato hivernal, marqué par plusieurs départs non compensés. Cette fois, il veut anticiper : « Ça nous facilitera la vie parce qu’on pourra travailler plus sereinement et de façon plus transparente ». Le message est passé. À Joseph Oughourlian et à la cellule recrutement de répondre présent.