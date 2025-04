ASSE-OL : Nouveau rebondissement dans le dossier Letexier !

L’affaire Letexier continue de faire des vagues après le derby entre l’ASSE et l’OL. L’Olympique Lyonnais, toujours remonté contre l’arbitrage, annonce un recours après l’annulation du carton rouge infligé à Lucas Stassin.

ASSE-OL : Lyon ne décolère pas après le derby

Malgré sa défaite (2-1) face à l’ASSE, l’OL refuse de tourner la page. La décision d’annuler le carton rouge adressé à Lucas Stassin passe mal dans les rangs lyonnais. Michael Gerlinger, directeur du football du Eagle Groupe, est monté au créneau. « Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions qui est en charge de l’homologation des matches », a-t-il prévenu dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il s’agit de la première prise de parole publique de Gerlinger depuis son arrivée il y a un an. Présent ce mardi lors d’un entretien auquel participait également Matthieu Louis-Jean, le dirigeant allemand a fait entendre une position claire et ferme du club rhodanien.

Des critiques appuyées sur l’utilisation de la VAR

Ancien cadre du Bayern Munich, Gerlinger ne cache pas son incompréhension face à la rapidité avec laquelle M. Letexier a changé sa décision après visionnage des images. « Dimanche, tous les téléspectateurs ont mieux vu que M. Letexier », s’est-il indigné. Un tacle assumé, révélateur du malaise croissant autour de l’arbitrage en Ligue 1.

Favorable à une plus grande transparence, le dirigeant prône la sonorisation des arbitres et des protocoles mieux définis : « J’étais dans la commission VAR de la ligue en Allemagne, il y avait des directives : combien d’images on montre, quelles vidéos etc. Ça doit exister ici aussi », insiste Michael Gerlinger.

Ce recours marque un tournant potentiel dans le rapport de force entre les clubs et l’arbitrage français. Si l’OL maintient la pression, le feuilleton du derby pourrait bien se poursuivre loin des terrains, alors que la décision de la LFP serait attendue en mai.