Mercato PSG : Le Paris SG fonce sur un ailier du LOSC

Le PSG tente un joli coup à Lille pour renforcer sa ligne offensive cet été. Un crack lillois attise les convoitises des dirigeants du Paris SG.

Mercato PSG : Edon Zhegrova à Paris cet été ?

Le PSG pourrait chiper Edon Zhegrova au LOSC lors du prochain mercato estival. Dans une interview accordée à la radio Dokagjini, le Kosovar a confirmé qu’il va quitter Lille à la fin de la saison. « C’est vrai, j’ai informé le club que je ne renouvellerai pas mon contrat. Nous verrons ce qui se passera cet été, mais le club a été informé de mon souhait. Je ne renouvellerai pas mon contrat », a déclaré le joueur.

Selon L’Équipe, le président du LOSC, Olivier Létang, est ouvert au départ d’Edon Zhegrova. Le patron des Dogues avait proposé au joueur une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale lors du dernier mercato estival, mais cette proposition a été déclinée par le Kosovar. Les dirigeants lillois attendent des offres alléchantes pour boucler le départ de l’international kosovar.

Certains clubs se positionnent déjà pour le recruter cet été. Selon les informations de Live foot, Edon Zhegrova est sur les tablettes du PSG. Les Parisiens pourraient perdre Kang In Lee cet été et cherchent déjà une nouvelle gâchette offensive. L’international sud-coréen ne comble pas parfaitement les attentes de Luis Enrique et pourrait plier ses bagages pour se relancer ailleurs. Manchester United bouge les lignes pour l’accueillir.

Edon Zhegrova est donc la cible prioritaire pour compenser ce potentiel départ. L’international kosovar est déjà de retour à Lille après plusieurs mois d’absence en raison d’une pubalgie. Cette saison, il a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC et a inscrit 8 buts. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros.