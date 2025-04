Mercato : Le PSG tient un futur Ballon d’Or, l’annonce-choc

Depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc, le PSG s’est résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs. Parmi ces prodiges parisiens, l’un d’eux pourrait aisément prétendre au Ballon d’Or.

Ruud Gullit : « J’adore Doué du PSG, il pourrait concurrencer Yamal pour le Ballon d’Or »

En marge de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, à Madrid, ce lundi, la légende néerlandaise Ruud Gullit a été interrogée sur le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Ballon d’Or 1987 en a profité pour faire l’éloge du PSG et de ses joueurs.

« J’adore Doué, Barcola et Vitinha ! Il jouait aux Wolves et n’était pas considéré comme suffisamment bon pour eux, et maintenant c’est le meilleur joueur du PSG… Parfois, on assiste à des évolutions fantastiques. C’est beau de voir Dembélé. Il a trouvé un nouveau positionnement. Avant, il était toujours à droite, maintenant il est au centre et marque beaucoup de buts.

C’est plaisant, Paris est l’équipe que tout le monde a envie de regarder », a notamment confié l’ancien joueur de l’AC Milan dans les colonnes du journal Le Parisien. Poursuivant, Ruud Gullit a déclaré sa flamme à Désiré Doué, qu’il voit comme un sérieux concurrent pour le Ballon d’Or.

Désiré Doué et Lamine Yamal en concurrence pour le Ballon d’Or ?

Interrogé par le média espagnol NEKO Deportes, Ruud Gullit s’est exprimé sur le futur Ballon d’Or. Pour lui, à l’heure actuelle, c’est le milieu offensif du PSG, Désiré Doué, qui est le mieux placé pour concurrencer Lamine Yamal.

« Oh… C’est une question difficile. J’aime beaucoup Doué, du PSG. Il est jeune lui aussi, ça pourrait être lui », a déclaré avec sourire la légende néerlandaise. Auteur d’une saison exceptionnelle, l’international français pourrait logiquement prétendre à la distinction individuelle si le Paris Saint-Germain venait à triompher en Ligue des Champions cette saison.