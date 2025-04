ASSE : Ce que Horneland attend des Verts à Strasbourg

L’ASSE s’est bien relancée dans la course au maintien grâce à sa victoire contre l’OL (2-1) lors du derby, mais son plus gros défi reste l’enchaînement d’un deuxième succès, à Strasbourg.

Après l’exploit face à l’OL, l’ASSE dans l’enfer de la Meinau contre Strasbourg

L’ASSE a remporté sa 7e victoire en Ligue 1 cette saison, dimanche, face à l’Olympique Lyonnais, son voisin et plus grand rival. Grâce à ce succès précieux, les Verts sont revenus à hauteur du Havre AC, l’actuel barragiste. Les deux clubs concurrents dans la course pour le maintien ont le même nombre de points (27).

Lire aussi : ASSE-OL : Une sanction infligée à l’arbitre Letexier ?

À voir ASSE : Avant Strasbourg, le message fort des supporters

Pour quitter la zone rouge de relégation, l’AS Saint-Etienne doit encore prendre trois points lors de la 31e journée de Ligue 1. Elle sera face au RC Strasbourg, au stade de la Meinau. Un déplacement compliqué étant donné que le club alsacien n’a perdu qu’un seul match à domicile en championnat cette saison, contre l’AS Monaco en septembre 2024.

Saint-Etienne : Horneland espère enfin enchaîner deux victoires

Conscient de cela, Eirik Hornland a déclaré : « Strasbourg est une équipe jeune et talentueuse, qui met beaucoup de vitesse et d’intensité. Seul le PSG a fait mieux qu’eux sur cette deuxième partie de saison. Cette équipe m’impressionne, ce sera un très gros match pour nous. »

Lisez aussi : ASSE : Cet atout caché qui fait du bien à Saint-Étienne !

Pour espérer empocher les trois points, l’ASSE doit encore réaliser un exploit pour s’imposer, comme elle l’a réussi face à l’Olympique Lyonnais. Selon l’entraîneur des Verts, il faut enfin enchaîner deux victoires, ce qu’ils n’ont pas encore réussi cette saison.

À voir Mercato : Le Paris SG tranche radicalement pour Kang-In Lee

« Mentalement, gagner est important […]. Ce qu’on veut maintenant, c’est de pouvoir continuer dans ce sens », a-t-il recommandé en conférence de presse d’avant-match.