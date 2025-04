ASSE : Cet atout caché qui fait du bien à Saint-Étienne !

Au cœur d’une saison marquée par l’instabilité, l’ASSE semble avoir trouvé une nouvelle force en la personne de Maxime Bernauer. Arrivé discrètement cet hiver, le défenseur central est devenu un pilier essentiel de l’équipe dirigée par Eirik Horneland.

Un mercato sous tension, mais des révélations sur le terrain à l’ASSE

À la trêve hivernale, l’ASSE peinait, en étant seulement 16e du championnat. Le mercato, largement critiqué, ne voyait arriver que deux joueurs, Irvin Cardona et Maxime Bernauer. L’arrivée de ce dernier, d’abord perçue comme une simple opportunité de renfort, s’est avérée plus significative que prévu.

Lisez aussi : ASSE : « Penaltygate » à Saint-Etienne, Bernauer calme le jeu

À voir OM : La méthode De Zerbi divise avant le sprint final !

Bien qu’il soit arrivé blessé et dans un contexte difficile, Bernauer s’est rapidement imposé comme une valeur sûre. Le défenseur prêté par le Dinamo Zagreb a commencé à enchaîner les titularisations et, plus encore, a grandement contribué à solidifier la défense stéphanoise. Depuis qu’il a pris la place de Dylan Batubinsika aux côtés de Mickaël Nadé, l’ASSE a vu une nette amélioration dans son secteur défensif.

Lisez aussi : ASSE : Nadé-Bernauer, évaluation du duo défensif de Saint-Etienne contre le Havre AC

Lors du dernier derby contre Lyon (2-1), Maxime Bernauer a non seulement été remarquable sur le terrain, mais il a aussi montré un leadership exemplaire. Après le match, il n’a pas hésité à prendre le micro devant le Kop nord pour inciter les supporters à chanter, un geste qui a renforcé les liens avec la foule. À la mi-temps du match, dans le vestiaire, il a joué un rôle clé pour remobiliser ses coéquipiers.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Eirik Horneland parie déjà sur la recrue Maxime Bernauer

À voir Mercato PSG : Bradley Barcola veut déjà tourner la page !

« Il manque ce match référence sur l’ensemble des 90 minutes. On a fait 45 minutes, il reste 45 minutes. C’est le match le plus important de la saison ! », a-t-il lancé. Une déclaration qui témoigne de son caractère et de son influence croissante dans le groupe. Maxime Bernauer, loin d’être une simple recrue d’hiver, est bien plus que cela : un leader en devenir qui fait un bien fou à Saint-Étienne.