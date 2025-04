Mercato ASSE : Transfert de Stassin, un nouvel indice révélé

Lucas Stassin pourrait quitter l’ASSE dès le mercato d’été en cas de relégation du club. Un agent de joueur confirme la tendance et pense que les Stéphanois réaliseraient un gros transfert grâce au fort potentiel et aux statistiques de l’attaquant de 20 ans, déjà très convoité.

Mercato : Un transfert record se profile à l’ASSE pour Stassin !

L’ASSE s’est attaché les services de Lucas Stassin l’été dernier en provenance du KVC Westerlo contre une indemnité de 10 millions d’euros. Pour sa première saison sous le maillot des Verts, le talentueux avant-centre justifie le montant investi pour son recrutement.

Sur le plan individuel, il a marqué 12 buts en Ligue 1, dont 11 en 2025, en 27 matchs disputés avec l’AS Saint-Etienne. Il compte également 5 passes décisives. Alors que le club promu est menacé de relégation en Ligue 1, Christophe Mongai, agent FIFA, confirme à But Football Club que Lucas Stassin ne fera pas de vieux os dans le Forez. Il indique que sa cote est en hausse en ce moment et que plusieurs clubs sont prêts à l’arracher aux Verts.

« Sa valeur a forcément augmenté, principalement en raison de plusieurs paramètres. Déjà, il a prouvé qu’il pouvait performer dans un grand championnat européen. Il a seulement 20 ans et il n’est pas uniquement buteur, mais aussi passeur », a confié l’agent de joueurs, avant de mettre en lumière les statistiques impressionnantes de la recrue estivale belge.

« Entre son passage à Westerlo et à l’ASSE, l’international Espoirs belge en est quand même à 34 buts et 12 passes décisives en 73 matchs. Ce sont d’excellentes statistiques », a-t-il souligné.

Brighton et Stuttgart à l’affût pour recruter le buteur de Saint-Etienne

Troisième meilleur buteur de la Ligue 1 en 2025, juste derrière Mika Biereth (12 buts) et Ousmane Dembélé (13 buts), Lucas Stassin a attiré l’attention de Brighton en Premier League et de Stuttgart en Bundesliga. « Ce sont déjà de beaux clubs, mais au vu de ce que le natif de Braine-le-Comte réalise, de son potentiel et de son âge, oui, je pense que des clubs d’un niveau encore supérieur pourraient se manifester », a souligné l’agent.

Kilmer Sports Ventures (KSV), le groupe propriétaire de l’ASSE, se frotte déjà les mains à l’idée de réaliser un gros transfert. « On sait que les joueurs offensifs coûtent cher. C’est le marché qui est comme ça », assure Christophe Mongai.

Le sort de Stassin fortement lié à la fin de saison de l’ASSE

Lucas Stassin s’est lié aux Verts jusqu’en 2028 et son contrat est assorti d’une option d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2029. Mais en cas de descente de l’équipe d’Eirik Horneland en Ligue 2, le club ne pourra pas retenir son buteur.

« Cela n’aide jamais lorsqu’un club descend en deuxième division. Mais concernant un joueur comme Lucas Stassin, il y aura plusieurs prétendants, donc cela aura certainement moins d’impact. […]. Ensuite, il n’est jamais souhaitable de garder un joueur contre sa volonté. Et puis, il y a parfois des offres qui ne se refusent pas, tant au niveau du club que du joueur », a-t-il expliqué sur le site internet.