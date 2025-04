OM-Brest : Énorme surprise attendue au Vélodrome !

L’OM joue encore gros ce week-end avec la réception du Stade Brestois au Vélodrome. Pour ce choc de la 31e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi et ses hommes auront un soutien de taille.

OM-Brest : Un supporter pas comme les autres attendus au Vélodrome

Pour les Marseillais, c’est une semaine sous tension qui s’apprête à se refermer mais un match qui s’annonce aussi tendu que capital dans la course à la Ligue des Champions. Entre le stage en Italie à coût de millions et les critiques, Marseille sera très attendu sur le terrain face au Stade Brestois. Et ce d’autant plus que Adrien Rabiot et ses partenaires sortent d’une victoire éclatante (5-1) face à Montpellier.

Lisez aussi : De Zerbi sous pression, Clauss enfonce le clou !

À voir PSG : Cette obsession qui hante Nuno Mendes et le Paris SG

Faire tomber une belle équipe du Stade Brestois et avec la manière, ce sera la mission des Marseillais dimanche soir dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent. Et au milieu de cette chaude ambiance, un supporter de prestige est annoncé dans la loge officielle. D’après La Provence, Frank McCourt sera de la partie pour assister au choc prévu à 20h45.

Lisez aussi : Malaise à l’OM : Forte décision prise pour Ravanelli

L’homme d’affaires américain devrait revenir à Marseille dimanche afin d’assister à la rencontre. Mais McCourt ne vient pas que pour les hommes de De Zerbi puisqu’il est devrait aussi assister au match de l’équipe féminine qui jouera Le Mans un peu plus tôt à 15h à l’OM Campus. L’actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille était déjà présent dans la cité phocéenne dimanche 6 et lundi 7.

Une présence d’une rareté pour Frank McCourt

L’Américain est particulièrement très présent à Marseille ces derniers temps. La Provence indique que ce sera deux visites en trois semaines pour McCourt dans la cité phocéenne. Une présence très rare pour le propriétaire au côté de son club, lui qui passait autrefois des mois sans jamais se présenter dans l’enceinte du boulevard Michelet depuis le rachat en 2016.

À voir Mercato RC Lens : Diouf ou El Aynaoui, le RCL devra trancher

Lisez aussi : De Zerbi récupère un renfort de poids avant Brest

Sa présence constante ces derniers jours est le résultat de son attachement particulier à cette fin de saison délicate pour l’Olympique de Marseille, qui lutte pour un retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Quant à la section féminine, elle joue sa montée en Ligue 1.