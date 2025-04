Le FC Nantes secoué par un conflit familial !

Le FC Nantes vit une fin de saison mouvementée, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la direction. Les tensions entre Waldemar et Franck Kita sont de plus en plus visibles, et tout ça tourne autour de l’avenir d’Antoine Kombouaré, l’entraîneur.

FC Nantes : Une fracture au sein du club

Depuis que Waldemar a laissé son fils Franck gérer le FC Nantes, les relations entre eux sont devenues compliquées. Ce qui semblait être un duo solide a rapidement montré des dissensions, révélant une gestion fragile. Le problème principal ? Le sort d’Antoine Kombouaré. Son avenir divise les dirigeants.

D’un côté, Waldemar veut un gros changement. Fatigué des résultats moyens et de la communication un peu floue avec Kombouaré, il a même commencé à parler discrètement avec d’autres entraîneurs pour les recruter cet été.

À voir Mercato ASSE : Après Stassin, ça craint pour Davitashvili !

Lisez aussi : FC Nantes : Mauvaises nouvelles pour Kombouaré !

Franck Kita, lui, veut de la stabilité

Face à cette volonté de changement, Franck Kita reste sur une autre longueur d’onde. Le directeur général, qui est proche de Kombouaré, le considère comme un homme de confiance et pense qu’il mérite de continuer malgré les difficultés. Pour lui, l’objectif principal est de rester en Ligue 1, et un départ rapide de l’entraîneur ne se justifie pas.

Lisez aussi : FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’Antoine Kombouaré

Ce désaccord révèle un conflit de pouvoir : Franck gère le quotidien tandis que Waldemar garde le dernier mot sur les décisions importantes. Avec le mercato qui approche, cette mésentente pourrait retarder des choix cruciaux pour la saison prochaine.

À voir OM-Brest : Énorme surprise attendue au Vélodrome !