FC Nantes : Mauvaises nouvelles pour Kombouaré !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, sera privé de certains cadres pour les quatre derniers matchs de la saison en raison de suspensions.

FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles pour Antoine Kombouaré

Le FC Nantes est encore en grande difficulté en Ligue 1 cette saison. À quatre journées de la fin de cette campagne, les Canaris se battent encore pour assurer le maintien. Ils ont alterné les bons et mauvais résultats tout au long de cette saison et se retrouvent maintenant à la 14e place au classement avec 31 points, à 4 unités d’avance sur le barragiste Le Havre AC et le premier relégable, l’ASSE.

Le FC Nantes doit absolument rafler des points pendant les quatre derniers matchs pour ne pas descendre en Ligue 2. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Nantais. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, devra se passer de certains cadres pour les prochains matchs décisifs.

Marcus Coco va manquer les deux prochaines rencontres du FC Nantes contre Toulouse et Angers SCO. En effet, il avait asséné un coup de coude au visage d’Adrien Truffert lors du derby face au Stade Rennais vendredi dernier, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, et a écopé d’un carton rouge. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie ce mercredi et lui a infligé trois matchs de suspension ferme.

Le latéral nantais a déjà manqué la rencontre contre le PSG ce mardi, pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Son retour est attendu pour les deux dernières journées, contre l’AJ Auxerre puis Montpellier HSC. La commission de discipline de la LFP a aussi sanctionné un autre cadre de l’équipe nantaise.

Douglas Augusto, averti trois fois en moins de dix journées, sera suspendu pour un match. Le milieu brésilien, buteur face au PSG ce mardi, manquera la rencontre face à Angers SCO à la Beaujoire. Ce sont de terribles coups durs pour le FC Nantes en cette fin de saison.