Transfert-choc : Sandro Tonali prêt à dire oui au Paris SG ?

Susceptible de quitter les rangs de Newcastle United cet été, Sandro Tonali serait toujours dans le radar du PSG, qui veut renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Et le joueur de 24 ans ne serait pas insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu.

Mercato : Le PSG prêt à une folie pour Sandro Tonali ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Sandro Tonali ne serait pas contre un changement d’air lors du prochain mercato estival, surtout que plusieurs grands clubs européens seraient déjà positionnés pour le récupérer en cas de départ. D’après le média Caughtoffside, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et la Juventus Turin auraient notamment manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de Newcastle United.

Satisfaits des prestations de son joueur, le club entraîné par Eddie Howe ne serait pas forcément vendeur, mais pourrait se laisser convaincre par une grosse offre avoisinant les 80 millions d’euros. Toujours selon la même source britannique, le Bayern Munich et le Paris Saint Germain lorgneraient également Sandro Tonali.

Le profil de l’international italien plairait beaucoup à Luis Enrique, séduit par sa capacité à jouer en sentinelle ou en relayeur, et à faire le lien entre la défense et l’attaque. Le Paris SG serait donc prêt à s’aligner sur les exigences des Magpies pour s’attacher les services du compatriote de Gianluigi Donnarumma. Et cela tombe bien puisque le principal concerné ne serait pas opposé à un transfert dans la capitale. Bien au contraire.

Sandro Tonali ouvert à un transfert au Paris SG ?

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, Sandro Tonali souhaiterait quitter les rangs de Newcastle United pour s’offrir un nouveau challenge dans un club qui dispute régulièrement la Ligue des Champions.

À bientôt 25 ans, l’ancien joueur de l’AC Milan veut gagner des titres importants et voudrait donc quitter Newcastle, qui ne fermerait pas la porte à un transfert, à condition de récupérer une belle indemnité. Contraint par les règles du Fair-Play Financier, le pensionnaire de St James’ Park pourrait ainsi sacrifier Tonali pour rééquilibrer ses comptes.

D’après Caughtoffside, malgré la rude concurrence présente dans ce dossier, le Paris SG pourrait avoir gain de cause. Considéré comme le nouveau Andrea Pirlo en Italie, le natif de Lodi se verrait bien intégrer l’effectif de Luis Enrique, un coach qu’il apprécierait particulièrement pour sa façon de faire jouer ses équipes. Pour Sandro Tonali, le club de Nasser Al-Khelaïfi représenterait surtout une opportunité unique de relancer sa carrière dans un environnement ambitieux. Affaire à suivre…