OM vs Brest : La grosse charge d’Eric Roy contre Marseille

La victoire de l’OM face à Brest n’a visiblement pas convaincu Éric Roy. L’entraîneur brestois a exprimé sa frustration face à la réussite de Marseille et la fragilité défensive de son équipe.

La colère froide d’Eric Roy contre la « chance » de l’OM

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a enchainé un deuxième succès à domicile, en s’imposant face à Brest (4-1). Cette large victoire a laissé un goût amer à Éric Roy. Au-delà de la défaite, c’est l’ampleur du score et la manière dont l’OM a construit son succès qui passe mal auprès de l’entraîneur brestois. Ce dernier a pointé du doigt une réussite maximale des Marseillais, notamment en première période.

Eric Roy a d’abord indiqué les statistiques des expected goals (xG), qui mesurent la qualité des occasions de but. « A la mi-temps, c’est même pire que ça. Les Marseillais sont à 0,29 expected goals et on est à 1,58. Tu rentres et tu perds 3-1, c’est quand même fou« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour lui l’OM a su convertir des occasions peu probables, à l’image du superbe but d’Amine Gouiri, qu’il a tenu à féliciter.

La fragilité défensive de Brest pointée du doigt

Ensuite, Éric Roy, au-delà de la réussite de Marseille lors de cette rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 1, a fustigé la fébrilité défensive de ses propres joueurs. « On trouve que le score est lourd mais quand tu as des attitudes défensives comme on a pu avoir, tu es puni », a-t-il déploré, regrettant un manque de combativité sur le terrain.

A noter que le patron du banc brestois a insisté sur le fait que « l’OM n’a pas produit un grand-chose« , mais a su se montrer terriblement efficace. Le manque de mordant de son équipe a aussi contribué à cette défaite au Vélodrome. Une analyse lucide et amère d’une soirée difficile pour le Stade Brestois.

