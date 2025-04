Mercato OM : Wesley Fofana, action magistrale de Benatia

En espérant finir 2e de Ligue 1, l’OM travaille déjà à un mercato estival d’envergure. Wesley Fofana, une ancienne cible du club phocéen, est le nouveau coup de maître de Mehdi Benatia.

Mercato OM : Benatia avance bien pour Wesley Fofana

L’OM a encore trois matchs à jouer face au LOSC, au Havre et au Stade Rennais pour confirmer sa place de vice-champion. Ainsi, le club marseillais pourrait jouer la Ligue des champions, ce qui pousse déjà ses dirigeants à penser à la mise en place d’une équipe solide pour la saison prochaine. Sur ce point, Mehdi Benatia ne perd pas de temps, puisqu’il réalise des pas de géant sur de nombreuses pistes à tous les postes.

En défense, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a relancé une ancienne piste : Wesley Fofana, ancien joueur de l’AS Saint-Étienne. Le natif de Marseille avait choisi de rejoindre Leicester City en 2020, à la suite d’une offre irrésistible. Marseille, son club de cœur, n’avait alors pas les moyens de rivaliser. Aujourd’hui, les choses ont changé.

Même si le défenseur de 24 ans évolue depuis à Chelsea, un des plus grands clubs d’Europe, il semble qu’il est sensible à la nouvelle approche de l’OM. En effet, sous le magistère de Benatia, le club phocéen a pratiquement convainçu Wesley Fofana de revenir à la maison. Le dirigeant marseillais aurait, pour ce faire, déjà obtenu le go de Chelsea pour un éventuel prêt du joueur, même s’il reste bien évidemment des points à clarifier.

Le joueur formé à Saint-Étienne sort d’une saison difficile à cause d’une blessure. Recruter Fofana sous la forme d’un prêt est le pari moins risqué qu’est en train de s’offrir Marseille. Mais connaissant bien le joueur, Benatia ne semble pas très inquiet quant à sa capacité à réussir dans la cité phocéenne. En cas de qualification pour la Ligue des champions, De Zerbi devra disposer d’un effectif de qualité avec plus d’options pour jouer sur tous les tableaux.

Frank McCourt, présent au Vélodrome lors la dernière victoire de l’OM face au Stade Brestois (4-1), serait prêt à ressortir le chéquier pour consolider la montée en puissance de son équipe. Les fans marseillais pourraient vivre une saison prochaine encore plus excitante que celle-ci si la direction sportive atteint ses objectifs du mercato estival.