Mercato OM : Mehdi Benatia dégote un roc nigérian !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia, cible un crack nigérian pour renforcer le secteur défensif de l’équipe cet été. L’international nigérian sera libre de tout contrat dans les prochaines semaines.

Mercato OM : Mehdi Benatia fonce sur Jordan Torunarigha

L’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisses pour renforcer sa défense lors du prochain mercato estival. Le club phocéen rencontre des difficultés en défense cette saison. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a encore martelé en conférence de presse avant la rencontre contre Montpellier HSC qu’il devait renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato estival.

Le coach italien a décidé de changer de système de jeu s’il est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Roberto De Zerbi envisage de mettre en place une défense à quatre. « Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre », a-t-il dit.

Selon le site Berliner Kurier, le club phocéen suit de très près Jordan Torunarigha, défenseur central nigérian qui évolue actuellement à La Gantoise. Le crack nigérian est en pleine forme et montre de très belles qualités en défense. Cette saison, il a déjà disputé 27 matchs en Jupiler Pro League.

Jordan Torunarigha est en fin de contrat en juin prochain et, pour le moment, il n’a pas encore prolongé son bail. Les dirigeants de La Gantoise font le forcing pour le conserver, mais il a décliné toutes les offres de prolongation de contrat et se dirige vers un départ gratuit cet été. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia, conduit le dossier et pourrait réaliser ce joli coup lors du prochain mercato estival.