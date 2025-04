Transfert OM : Un deal réalisé sous fond de mensonge ?

L’OM a réalisé de très belles opérations ces dernières années sur le mercato. Si certains joueurs ont donné pleine satisfaction, d’autres ont connu un passage mitigé, à l’image d’un certain Valère Germain. Aujourd’hui au Japon, son transfert à Marseille a été réalisé sous le couvert d’un mensonge déguisé.

Transfert OM : Valère Germain à Marseille, une promesse qui n’a jamais été tenue

C’est une révélation tardive, mais lourde de sens. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Valère Germain est revenu sur son arrivée à Marseille en 2017. Séduit par le discours de Rudi Garcia, alors entraîneur du club phocéen, l’ancien Monégasque pensait évoluer aux côtés de Bafétimbi Gomis. Une perspective qui avait fini de le convaincre.

Lisez aussi : Mercato : Valère Germain aiguillonne Marseille sur un super coup

À voir Séisme au Real Madrid : Rodrygo bradé au Paris SG ?

« Quand l’OM me contacte au printemps 2017, l’entraîneur Rudi Garcia me dit qu’il veut m’associer en attaque à Bafé Gomis. Parfait. Le jour où je m’engage, je croise Bafé en montant les escaliers. On se serre la main et il me dit, en gros… qu’il ne va pas rester ! », confie aujourd’hui Germain, avec une pointe d’amertume. Le ton est donné : la promesse initiale s’effondre avant même qu’il n’enfile le maillot olympien.

Une adaptation contrariée et un rôle mal défini

Privé de l’appui de Gomis, Valère Germain peine à s’imposer dans un rôle de pointe qui n’est pas naturellement le sien. « J’ai parfois dû endosser le rôle d’attaquant de pointe pour démarrer », explique-t-il. L’arrivée tardive de Kostas Mitroglou, avec un profil peu complémentaire, n’arrange rien.

Lisez aussi : Mercato : Les révélations de Valère Germain sur son départ

« On n’était pas forcément complémentaires. Les supporters ont pu penser que j’étais là comme buteur alors que ce n’est pas ma qualité première. J’ai fait du mieux possible », regrette-il. Quatre saisons et un bilan en demi-teinte : c’est ainsi que Germain résume son passage sur la Canebière.

À voir ASSE : Le Geoffroy-Guichard va dégoûter Monaco !

Lisez aussi : Mercato : L’étonnant aveu de Valère Germain sur Marseille

« Le bilan est mitigé. La première saison a été bonne mais l’occasion que je rate d’entrer en finale de la Ligue Europa reste une tâche. […] J’aurais pu faire mieux, mais aussi être mieux utilisé », reconnaît-il.