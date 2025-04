ASSE : De bonnes nouvelles à l’entraînement avant Monaco

Une bonne nouvelle pour l’ASSE est tombée à quatre jours du match crucial contre l’AS Monaco au stade Geoffroy-Guichard : un blessé a fait son retour à l’entraînement pour préparer la rencontre.

ASSE : Cornud à l’entraînement collectif pour préparer le match contre Monaco

L’ASSE accueillera l’AS Monaco samedi prochain à 21h05, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre est cruciale pour les Verts, actuellement 17es et en position de relégables à seulement trois journées de la fin du championnat.

Afin de préparer ce match capital, Eirik Horneland et son équipe ont repris l’entraînement ce mardi matin, après une journée de lundi dédiée aux soins et à la récupération.

Selon les informations de But!, Pierre Cornud était présent lors de cette séance et a même participé à l’entraînement collectif. Le défenseur de l’AS Saint-Etienne souffrait d’une blessure à l’aine et, après avoir reçu un coup à l’entraînement, avait manqué les quatre derniers matchs de Ligue 1.

Si les trois prochaines séances se déroulent sans encombre pour l’arrière latéral gauche, il devrait faire son retour dans le groupe de l’ASSE pour affronter les Monégasques.

Pierre Cornud en difficulté à Saint-Etienne

Pour rappel, Pierre Cornud est une recrue estivale en provenance du Maccabi Haïfa en Israël. Cependant, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise, n’ayant disputé que 11 matchs en Ligue 1, dont 7 en tant que titulaire. Eirik Horneland lui préfère Léo Pétrot, qui n’est pourtant pas un défenseur latéral gauche de prédilection.

Sur les images publiées sur le site de l’AS saint-Etienne, Dylan Batubiniska (défenseur central) participe également à l’entraînement du groupe, après avoir manqué le match perdu à Strasbourg.