Mercato PSG : Un nouveau crack claque la porte au Paris SG

En route pour un potentiel quadruplé historique, le PSG subit un revers inattendu sur le mercato. Un jeune talent formé au club, Mahamadou Sangaré, a choisi de quitter Paris pour rejoindre Manchester City.

Mercato PSG : Mahamadou Sangaré, un avenir prometteur qui s’écrira loin du Paris SG

Âgé de seulement 18 ans, Mahamadou Sangaré a décidé de ne pas prolonger l’aventure avec son club formateur. L’attaquant, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation parisien, a préféré s’engager avec Manchester City.

L’information, confirmée par Fabrizio Romano, est désormais actée : la signature est imminente, le PSG est pris de court. L’accord est scellé entre les différentes parties avec une visite médicale en vue pour le jeune talent. Malgré des discussions engagées de longue date, aucun accord n’a pu être trouvé entre le joueur et la direction parisienne. 🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

Le départ de Sangaré, qui s’était entraîné avec les professionnels en début d’année, met en lumière une fragilité persistante du PSG : sa difficulté à verrouiller ses jeunes talents avant qu’ils ne partent sans indemnité.

Un précédent douloureux refait surface

Le cas Sangaré rappelle inévitablement celui de Claudio Gomes, autre pépite du club partie à City en 2018, sans jamais s’imposer en équipe première. Mahamadou Sangaré, conseillé par l’ancien international Mohamed Sissoko, espère un destin plus favorable.

Reste que Paris, une fois encore, perd un élément précieux au profit d’un concurrent direct en Ligue des champions. Alors que l’équipe première rêve de sacres européens, la fuite des jeunes talents ternit quelque peu l’éclat du projet parisien.