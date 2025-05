Mercato PSG : Une grosse signature se prépare en interne !

Les lignes bougent au PSG à tous les niveaux. Alors que Luis Campos s’active sur le mercato pour renforcer le club, le Paris SG va aussi renforcer sa direction. Sans directeur des revenus depuis le départ de Marc Armstrong, le champion de France semble avoir enfin trouvé son remplaçant.

Mercato PSG : Richard Heaselgrave annoncé au Paris SG

Le Qatar ambitionne de faire du PSG l’un des plus grands clubs d’Europe, après avoir entièrement conquis la France. Sur le terrain, le club de la capitale dispose aujourd’hui d’une équipe qui fait rêver et fait peur. En pleine course pour la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain s’attaque aussi à l’organigramme de sa direction.

Depuis le départ de Marc Armstrong en septembre dernier, le poste de directeur des revenus est resté vacant au sein du club dirigé par Nasser Al-Khelaifi. Huit mois plus tard, Paris semble avoir enfin trouvé le profil idéal pour lui succéder. Jeudi soir, L’Equipe a révélé que le PSG s’apprête à introniser le Britannique Richard Heaselgrave comme son tout nouveau directeur des revenus.

Richard Heaselgrave, un homme plein d’expériences

Celui qui s’annonce comme le cheval gagnant du club francilien est un homme nanti dans le milieu. Richard Heaselgrave a déjà occupé ces mêmes fonctions par le passé à World Rugby et au sein de Fédération australienne de tennis, institution qui gère notamment l’Open d’Australie. Ancien joueur, il a aussi été directeur commercial de l’English Football League.

Pour rappel, l’English Football League regroupe des équipes anglaises et galloises de football professionnel. A ces fonctions s’ajoute celle de vice-président du développement commercial de NBA Europe. Il est d’ailleurs celui-là même qui conseillé des détenteurs de droits, des marques et des agences en tant que fondateur et directeur général de Fourth Consulting, comme le précise L’Equipe.

