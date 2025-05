ASSE : Un renfort tombé du ciel pour le maintien des Verts !

C’est sans doute la recrue sur laquelle l’ASSE n’a presque pas pu compter cette saison en Ligue 1. Longtemps éloigné des terrains à cause d’une blessure au genou, Ben Old effectue un retour remarquable sous le maillot stéphanois. À quelques journées de la fin, le Néo-Zélandais pourrait bien être l’atout inattendu de l’AS Saint-Étienne dans la course au maintien.

ASSE : Ben Old, un retour qui change tout

Arrivé discrètement en provenance du Wellington Phoenix, Ben Old s’était rapidement fait un nom lors de ses premières apparitions en Ligue 1. Mais une blessure au ligament latéral interne et au ménisque est venue freiner sa progression. Revenu depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de 21 ans affiche une forme ascendante et une détermination sans faille.

« Ça a été une période très difficile à vivre, surtout que j’avais très bien commencé la saison avec l’AS Saint-Étienne et que j’étais en train de montrer ce dont j’étais capable », confie-t-il sur Ligue1.fr. Aujourd’hui, le joueur affirme avoir retrouvé toutes ses sensations.

« Depuis 15 jours, je sens que je suis revenu au niveau de forme qui était le mien avant de me blesser. Je suis peut-être même à un meilleur niveau ! Ça fait très plaisir et, maintenant, il faut que je fasse tout pour jouer de plus en plus et pouvoir aider l’équipe au mieux », a-t-il ajouté.

Le défi Ligue 1 relevé avec une adaptation progressive

Originaire d’un championnat bien moins exposé, Ben Old n’a pas caché la difficulté de son adaptation. « Il y avait une grande marche à franchir pour moi qui venais de l’A-League. Ici, les joueurs sont meilleurs, plus rapides, plus costauds… Tactiquement, c’est très différent également », analyse-t-il avec lucidité.

Ce défi, le Néo-Zélandais l’a pris à bras-le-corps. « Il a fallu s’adapter à une façon de jouer différente et à un niveau d’adversité supérieur. Mais je sens que mon style de jeu correspond aussi à la France », estime-t-il. Une bonne nouvelle pour Horneland, qui pourrait bien compter sur lui comme joker de luxe dans le sprint final.

Avec sa fraîcheur, son enthousiasme et ses jambes retrouvées, Ben Old s’annonce comme un élément décisif dans la quête du maintien de l’ASSE. Un renfort tombé à point nommé.

