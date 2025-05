OM : L’ultimatum qui met le vestiaire sous pression !

L’OM est sur le point de mettre fin à une disette de trois ans d’absence en Ligue des Champions. Actuels deuxième de Ligue 1, les Phocéens ont encore trois matchs pour sécuriser leur place pour la compétition. Occasion pour Valentin Rongier d’envoyer un message fort à ses coéquipiers et à la ville de Marseille.

L’OM en Ligue des Champions, mission obligatoire

A défaut de concurrencer le PSG pour le titre en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dû se focaliser sur un objectif précis. Il s’agit de se battre pour une qualification directe en Ligue des Champions. Une sensation européenne que les Marseillais n’ont plus connu depuis la saison 2022-2023. Avec Roberto De Zerbi aux commandes d’un effectif taillé pour la mission, tout le monde y croit.

Passé du loft à un joueur indispensable, Valentin Rongier est pleinement investi dans le nouveau projet du club. Dans un discours taille patron, le milieu de terrain a assuré que la mission est non négociable. « Il nous reste trois matchs. On a notre destin entre les mains et on ne va pas laisser échapper cet objectif. (…) On parle de l’OM. Pour moi, c’est la place du club. Chaque année, on devrait être en Ligue des Champions », a-t-il confié à RMC Sport.

Au club depuis 2019, Rongier fait partie du groupe qui s’est retiré en Italie pour le ritiro à Rome. Moment parfait choisi pour un appel à l’union sacrée autour de la même cause, la qualification en Ligue des Champions. Et pour celui qui a été l’un des capitaines de Marseille, ceci n’est aucunement l’affaire des joueurs uniquement.

« Le football moderne est compliqué, c’est pour ça que c’est difficile de se qualifier chaque année en Ligue des Champions. Mais avec la qualité qu’on a, avec la ville qui nous soutient, avec les supporters qu’on a, il faut qu’on y aille tous. Parce que quand je dis « tous », ce n’est pas que nous, les joueurs, ni le club. C’est vraiment toute la ville qui vient avec nous. Il faut qu’on y aille, on n’a pas le choix », a-t-il lancé.