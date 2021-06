PSG Mercato: Après Donnarumma, Leonardo ouvre un chantier géant

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2021 à 12:47

Après avoir officialisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum et sur le point de finaliser celle de Gianluigi Donnarumma, le PSG compte encore se renforcer cet été. Et Leonardo a déjà identifié son prochain gros coup.

Après Donnarumma, Leonardo accélère sa quête d'un latéral droit

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a frappé un gros coup en réussissant à damer le pion du FC Barcelone pour Georginio Wijnaldum. En fin de contrat du côté de Liverpool, l’international néerlandais de 30 ans s’est engagé en faveur du club de la capitale pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2024. Toujours désireux d’avoir les meilleurs dans son effectif, le vice-champion de France est également sur le point d’officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Libre le 30 juin, le gardien de but italien de 22 ans va quitter l’AC Milan pour signer un bail de cinq ans, soit jusqu’en 2026, avec les Rouges et Bleus. Après ces deux premiers gros coups, les dirigeants parisiens se préparent désormais à ouvrir un autre énorme chantier. En effet, d’après les informations du journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fait du poste de latéral droit la prochaine priorité pour le recrutement. Et ce ne sont pas les pistes qui manquent.

Le PSG suit toujours Achraf Hakimi, mais regarde aussi ailleurs

Toujours selon le spécialiste mercato de la radio métropolitaine, le directeur sportif du PSG ne lâche pas l’affaire pour Achraf Hakimi. Mais l’Inter Milan se montre intraitable et réclame 80 millions d’euros avant de laisser filer l’international marocain de 23 ans. Face à l’intransigeance du club italien, les Parisiens scrutent d’autres horizons afin de trouver l’oiseau rare.

« Après la signature de Georginio Wijnaldum, la priorité du PSG est de faire un latéral droit. Les négociations se poursuivent pour Hakimi, mais d’autres pistes restent ouvertes », explique Loïc Tanzi. Dernièrement, le nom de l’ancien parisien Serge Aurier, lié à Tottenham jusqu’en 2022, a été cité. Au terme d'une saison réussie au Betis Séville, le latéral droit brésilien Emerson (22 ans, 34 matchs et 1 but en Liga cette saison) a été récupéré par le Barça la semaine dernière contre un chèque de 9 millions d'euros, mais le Paris SG aimerait le récupérer cet été.

Affaire à suivre donc…