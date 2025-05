Stade Rennais : Beye confirme 4 forfaits avant Toulouse

Le groupe du Stade Rennais est amoindri avant le choc face au Toulouse FC en Ligue 1. L’entraîneur du SRFC, Habib Beye devra composer sans quatre joueurs pour cette rencontre face aux Violets.

Stade Rennais : Le point sur groupe du SRFC avant Toulouse FC

Le Stade Rennais se déplace à Toulouse ce samedi pour affronter les Violets dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre est presque sans enjeu pour les deux formations. Les Rouge et Noir et les Violets n’ont plus rien à jouer cette saison. Les deux équipes ont déjà réussi leur maintien dans l’élite.

En conférence de presse ce vendredi, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a fait le point sur ses hommes disponibles pour disputer cette affiche. Quatre joueurs vont manquer ce rendez-vous. Le blessé de longue date Alidu Seidu ne pourra plus rejouer cette saison. Le défenseur ghanéen a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors du match contre le LOSC en clôture de la 12e journée de Ligue 1, et a été opéré.

Ayanda Sishuba est forfait à cause des pépins physiques. Habib Beye sera aussi privé de Jérémy Jacquet, touché au mollet, et du gardien de but turc Dogan Alemdar, victime d’un choc à la tête à l’entraînement avec l’équipe réserve.

Il faut noter que le technicien rennais a confirmé que les dirigeants bretons ont prolongé son contrat après le maintien de l’équipe en Ligue 1. Le Sénégalais dirigera l’équipe la saison prochaine. « La clause est claire, si le club est en Ligue 1, j’ai un an de prolongation de contrat automatique. C’est officiel, oui. », a déclaré Habib Beye.