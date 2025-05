Mercato : Le PSG tient déjà le successeur de Barcola

Bradley Barcola traverse une période de doute au PSG. En pleine négociation avec le Paris SG pour prolonger, l’ailier français ne semble pas se précipiter pour son avenir. Pendant ce temps, le champion de France tient déjà son successeur.

Mercato PSG : Kvaratskhelia, le concurrent qui fait douter Barcola

Après le départ de Kylian Mbappé, beaucoup s’attendaient à découvrir le nouveau visage de l’attaque du PSG. A la grande surprise, Bradley Barcola a déjoué les pronostics pour porter le club de la capitale pendant plusieurs mois. 13 buts et 10 passes décisives, le jeune attaquant est bien entré dans une nouvelle dimension. Mais à Paris, Luis Enrique ne s’en contente pas.

Lisez aussi : PSG : Bradley Barcola, c’est déjà la fin !

À voir ASSE : Un joker en pleine galère, Horneland calme le jeu

Après un été moins mouvementé mais marqué par quelques grosses signatures, le PSG a frappé fort en déboursant 70 millions d’euros pour s’offrir les services du très attendu Khvicha Kvaratskhelia. Si le Géorgien a connu des débuts timides, il s’est progressivement imposé, au point de reléguer complètement le joueur de 22 ans au banc. Une situation loin de plaire au jeune ailier international français.

Kvaratskhelia pour faire oublier Barcola ?

La montée en puissance de Khvicha Kvaratskhelia contraste avec la baisse de régime de Bradley Barcola. Si Luis Enrique avait tenté de faire jouer les deux à la fois, il a vite abandonné l’idée. « Barcola et Kvaratskhelia, ce sont deux profils de jeu très différents et qui pourraient être complémentaires si malheureusement, les deux n’étaient pas beaucoup plus à l’aise à gauche », analyse Pierre Ménès.

Lisez aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola veut déjà tourner la page !

« Même si Kvaratskhelia peut faire des choses intéressantes à droite, plus que Barcola d’ailleurs. Ce qui m’épate le plus avec Kvaratskhelia, c’est son travail défensif », s’emballe l’ancien journaliste de Canal+, avant de poursuivre. «Ils pourraient être complémentaires si malheureusement, les deux n’étaient pas beaucoup plus à l’aise à gauche».

À voir OM : Salaire, Gouiri… ce qui a changé pour Jonathan David

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Bradley Barcola prêt à quitter le PSG ?

Pour lui, il est clair que l’ancien de Naples a vite su prendre la mesure de la situation et son rôle qu’il pouvait avoir dans l’équipe. « Et je pense qu’il y est pour beaucoup dans la très belle performance de Nuno Mendes contre Bukayo Saka à Arsenal parce que son aide a été très précieuse. Ce qu’il fait sur le plan physique, c’est assez extraordinaire », ajoute Pierre Ménès.