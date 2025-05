L’ASSE vers un retour en Ligue 2, Larsonneur pointé du doigt

L’ASSE a concédé sa 19e défaite de la saison en Ligue 1, samedi, et s’enfonce dangereusement vers le Ligue 2. Après la défaite des Verts contre l’AS Monaco, le gardien de but Gautier Larsonneur est pointé du doigt dans le naufrage collectif des Verts.

L’ASSE en danger : Une défaite et c’est la relégation !

L’ASSE s’est inclinée face à l’AS Monaco au stade Geoffroy-Guichard devant ses milliers de supporters (plus de 35 000) lors de la 32e journée de Ligue 1. Toujours bloqué à la 17e place, le club stéphanois est en position de relégable en Ligue 2 à deux journées de la fin du championnat.

Pire, il n’a plus son destin entre les mains dans la course au maintien et pourrait être relégué directement dès samedi prochain en cas de défaite contre le Stade de Reims, lors de la 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1.

L’équipe de Saint-Etienne est limitée techniquement selon Gautreau

Revenu sur la situation catastrophique de l’AS Saint-Etienne en cette fin de saison, Florent Gautreau pointe la faiblesse technique des joueurs de l’équipe d’Eirik Horneland. « Le coach, lui, a apporté des choses intéressantes dans le jeu, de la combativité aussi. Mais à un moment, il se heurte aux limites du groupe. L’ASSE peut construire une belle action, mais à la fin, tout est gâché parce que techniquement, ce n’est pas suffisant », a-t-il confié dans l’After Foot de RMC Sport.

Le journaliste consultant estime que Léo Pétrot et Ibrahima Wadji ont raté leur match contre les Monégasques. « On parlait de Pétrot, qui a fait un bon derby, mais qui montre aussi ses limites. […] C’est pareil pour Ibrahima Wadji sur la dernière action. Franchement, dans la surface, l’AS Saint-Étienne n’a pas le niveau« , a-t-il noté ensuite.

Gautier Larsonneur, le maillon faible de l’ASSE ?

Plus globalement, Florent Gautreau pointe la faiblesse de Gautier Larsonneur, le gardien de but numéro 1 des Verts. « […] Ça montre aussi les limites du QI foot et du collectif. Et puis, avec un gardien comme Larsonneur, c’est compliqué quand tu joues le maintien. Pour n’importe quelle équipe, il faut un gardien d’un niveau supérieur », a-t-il indiqué pour finir.

Pour rappel, le portier de l’ASSE a encaissé 74 buts en 32 matchs de Ligue 1 cette saison, soit une moyenne de 2,3 buts concédés par match, pour seulement 4 clean sheet. De ce fait, l’équipe stéphanoise possède la pire défense du championnat devant même la lanterne rouge le Montpellier HSC qui en a pris 72.

