Mercato : Le Real veut déstabiliser Désiré Doué et le PSG

Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique ? Alors que Désiré Doué et le PSG sont concentrés sur le match contre Arsenal, le Real Madrid laisse filtrer son intérêt pour le milieu offensif.

Mercato : Désiré Doué et le PSG doivent se méfier du Real Madrid

S’ils voulaient perturber Désiré Doué et le PSG, ils ne s’y prendraient pas autrement. À la veille du match décisif contre Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions, l’intérêt du Real Madrid pour Désiré Doué a été dévoilé. Est-ce une manœuvre destinée à distraire ce joueur clé du groupe de Luis Enrique ? Difficile à dire.

Lire aussi : Mercato : Du nouveau dans le cas Désiré Doué au PSG

À voir Mercato OM : Mehdi Benatia fonce sur un milieu marocain !

Une chose est certaine : Kylian Mbappé a quitté le club parisien, selon lui, pour gagner de plus grands titres avec le Real Madrid. Pourtant, c’est l’inverse qui se produit : le PSG est à deux matchs d’une possible première victoire en Ligue des champions, alors que le Real Madrid a été éliminé de la compétition. Mbappé devra donc encore patienter pour atteindre son objectif.

Désiré Doué sera en tout cas l’un des éléments clés du onze parisien pour le match de demain, mercredi. Luis Enrique compte sur lui pour déstabiliser la défense des Gunners, comme il l’a fait tout au long de la saison face aux différents adversaires du PSG. Avec la saison qu’il réalise, le Franco-Ivoirien de 19 ans sait à quel point un succès en Ligue des champions pourrait faire basculer sa carrière dans une autre dimension.

Mercato : Le Real Madrid n’a aucune chance face au PSG

Concernant son avenir, le Real Madrid n’a quasiment aucune chance de l’arracher au PSG. Ce qui pose question sur l’intérêt de faire fuiter une telle information maintenant. Le mercato estival ne devrait pas concerner Désiré Doué, qui envisage plutôt de renégocier son contrat avec Paris. Actuellement rémunéré à hauteur de 6 millions d’euros, il pourrait franchir la barre des 10 millions d’euros par saison, assortis d’une prolongation d’un an.

Lire aussi : Mercato PSG : Un coup de maître signé Luis Enrique !

À voir PSG : Présence d’Ousmane Dembélé, ce que dira Luis Enrique

D’après Fichajes, le club de Kylian Mbappé aurait déjà fait de Désiré Doué une priorité en cas de départ de Rodrygo. Recruté comme un pari sur l’avenir, l’ancien Rennais séduit par son rendement immédiat, comparable à celui de joueurs bien plus expérimentés. Avec cette belle trouvaille, le PSG n’a plus jamais eu besoin de penser à Mbappé, qui coûtait bien plus cher sans forcément offrir de meilleurs résultats. Une victoire en Ligue des champions avec Doué renforcerait encore cette impression.

Le Real Madrid pourrait donc essuyer un échec cuisant dans ce dossier, si tant est que Désiré Doué est réellement le joueur qu’il rêve de « voler » au PSG. Paris bénéficie d’un contrat longue durée avec son joyau, ce qui lui assure une position de force à tous les niveaux dans ce dossier.