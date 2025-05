PSG – Arsenal : Hakimi lance un appel enflammé aux fans !

Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a profité de sa présence en conférence de presse cet après-midi pour lancer un appel aux supporters parisiens en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal mercredi soir.

PSG : Hakimi mise sur l’ambiance du Parc des Princes face à Arsenal

Le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal FC au Parc des Princes mercredi soir à 21 heures dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Avant cette rencontre cruciale, Achraf Hakimi a lancé un appel vibrant au public parisien. Vainqueur à l’Émirates Stadium (1-0) le 29 avril dernier, les hommes de Luis Enrique sont déterminés à valider leur ticket pour la finale de la Coupe aux grandes oreilles. Pour y arriver, Hakimi assure que le soutien de leur public sera tout aussi déterminant. L’international marocain veut que les Gunners sachent qu’ils sont dans l’antre des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : PSG-Arsenal : Luis Enrique annonce sa décision pour Dembélé

À voir Mercato OM : Roberto De Zerbi dit au revoir à un cadre !

« Les clés ? Je pense que ça va être de faire les choses qu’on sait faire (…) Depuis que je suis à Paris, je sens le soutien des supporters. Demain, on en aura besoin plus que jamais. Il faut qu’Arsenal sente qu’on est au Parc des Princes », a déclaré Achraf Hakimi, avant d’assurer ses coéquipiers et lui sont prêts à tout donner sur le terrain. 🎙️ Achraf Hakimi : « La clé demain est de ne pas leur donner d'opportunités sur leurs points forts. C'est ce qui fera la différence. »#PSGARS | #UCL https://t.co/NOfJ12V20O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2025

« L’équipe est en confiance. Nous avons très envie de débuter ce match et de montrer que nous pouvons parvenir en finale de la Ligue des Champions (…) Demain, on sait déjà que l’ambiance sera exceptionnelle, que ce soit dans ou à l’extérieur du stade. Nous voulons rendre fiers nos supporters. Nous savons ce que nous devons faire (…) nous donnerons tout pour nos supporters », a ajouté le défenseur de 26 ans.

Lisez aussi : Champions League : Ousmane Dembélé est prêt pour PSG-Arsenal

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que les supporters parisiens jouent un rôle aussi déterminant. L’ancien latéral de l’AC Milan s’en est d’ailleurs souvenu. « Nous avons cette envie, c’est positif pour nous puisque le public va être bruyant, cela va mettre la pression sur Arsenal, ça nous aide. Nous perdions contre Manchester City (le 22 janvier, NDLR), mais les supporters ont continué de nous soutenir et nous ont permis de renverser la situation », a rappelé Hakimi.