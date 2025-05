Mercato : Le successeur de Balerdi donne rendez-vous à l’OM

Les chemins de Leonardo Balerdi et l’OM pourraient se séparer lors du prochain mercato estival. Le défenseur central semble plus proche d’un départ de Marseille. Pour le remplacer, le club phocéen devra attendre la fin de la saison pour avoir une réponse de son successeur.

Mercato OM : La Roma accélère pour Leonardo Balerdi

Plus on tend vers la fin de la saison et à l’approche du mercato d’été, plus les nouvelles évoluent sur l’avenir de l’international argentin. Après près de cinq ans passés à l’OM, Leonardo Balerdi pourrait bientôt quitter la Canebière pour une nouvelle aventure.

Annoncé en Italie depuis plusieurs mois, il semble s’en rapprocher ces dernières heures. En Italie, on est plus que formel sur l’avenir du capitaine de l’Olympique de Marseille. Il est la priorité de l’AS Roma, décidée à sortir les grands moyens pour l’attirer cet été.

À voir Mercato PSG : Hakimi valide une grosse prise d’Al-Khelaïfi

Lisez aussi : Mercato : L’OM d’accord avec l’AS Rome pour Balerdi

Si le club a vu sa première offre de 20 millions d’euros rejetée par la direction de Pablo Longoria, il devrait bientôt revenir à la charge. On parle d’une offre qui se rapprocherait des exigences marseillaises.

Marseille attend Facundo Medina

Pour le club marseillais, c’est peut-être le moment de réaliser une bonne opération avec le départ de Balerdi. Pour le remplacer, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne devraient pas avoir du mal à dénicher son successeur. Depuis plusieurs semaines, Marseille est annoncé sur la piste de Facundo Medina.

Lisez aussi : Transfert OM : Des négociations lancées pour Facundo Medina

À voir Stade Rennais : Les secrets du transfert de Raphinha révélés

Le défenseur argentin du RC Lens est sur le départ et n’est pas insensible à l’idée de rejoindre le groupe de Roberto De Zerbi. Evalué à 25 millions d’euros, il parait bien accessible à un club qui se bat pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Facundo Medina, le RCL perd patience !

Si des rumeurs avaient un temps évoqué un accord du joueur pour rejoindre l’OM, il donne finalement rendez-vous en fin de saison pour donner sa réponse. « Mon avenir ? Honnêtement, ce n’est pas le moment de parler de ça », a répondu Medina.

L’OM frappe fort, Facundo Medina d’accord pour signer !

À voir PSG – Arsenal : Enrique tente un coup de bluff, les compos !

« Je respecte trop mon club. Il reste deux matchs et après, on va voir ce qu’il se passera. Je vais tout donner pour le club. Je parlerai après tout ça », a-t-il ensuite précisé au micro de beIN SPORTS. Le rendez-vous est donc pris. Reste à voir s’il confirmera les rumeurs et rejoindre l’Olympique de Marseille, ou prendre la direction de la Premier League où il est aussi suivi.