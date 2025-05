PSG – Arsenal : Enrique tente un coup de bluff, les compos !

À la veille de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal FC au Parc des Princes, les médias spéculent déjà sur les compositions probables de Luis Enrique et Mikel Arteta.

PSG – Arsenal : Ousmane Dembélé titulaire à la pointe de l’attaque ?

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a déclaré concernant Ousmane Dembélé : « cela fait deux jours qu’il s’entraîne avec le groupe, je l’ai à ma disposition. » D’après les informations du journal L’Équipe, au lendemain de la victoire du PSG sur le terrain d’Arsenal (1-0), à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant français, touché aux ischiojambiers lors de cette rencontre, aurait tenu un message clair à son entourage : tout faire pour être de la partie pour le match retour au Parc des Princes.

« Aidé par le département médical pour atténuer les petites douleurs récurrentes de ces derniers jours, Dembélé a pu recevoir le feu vert pour figurer dans le groupe de Luis Enrique. Jusqu’à débuter la rencontre ? C’est la tendance », explique le quotidien sportif.

Toujours selon la même source, l’ancien ailier du FC Barcelone aurait également promis d’amener le Paris Saint-Germain sur le toit de l’Europe à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain au terme de la finale de la Ligue des Champions. Dembélé aurait donc tout mis en oeuvre pour être présent et tenir son rôle sur le terrain demain soir, alors que l’incertitude régnait autour de son aptitude à être apte pour le retour contre l’équipe de Mikel Arteta.

Concernant la composition d’équipe, Luis Enrique devrait reconduire le même onze de départ qu’à Londres. « Ces derniers jours, Arsenal a tenté d’en savoir un peu plus sur les intentions parisiennes en activant son réseau autour du club de la capitale », rapporte L’Équipe.

Du côté d’Arsenal, le retour de Thomas Partey va amener de l’impact au milieu, et permettre à Mikel Merino d’évoluer plus haut, ce qui lui avait réussi notamment contre le Real Madrid. Leandro Trossard devrait faire les frais de ce retour de suspension de l’international ghanéen. En défense, Mikel Arteta, déçu par les performances de Jurrien Timber, pourrait tenter de relancer Ben White pour apporter plus de solidité défensive face aux ailiers parisiens, et notamment Khvicha Kvaratskhelia.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi

Milieux de terrain : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

L’équipe possible d’Arsenal

Gardien : Raya

Défenseurs : White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly

Milieux de terrains : Odegaard, Partey, Rice

Attaquants : Saka, Merino, Martinelli.