PSG : Luis Enrique saute de joie pour la réception d’Arsenal

À un peu plus de 48 heures de la réception d’Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, reçoit plusieurs bonnes nouvelles de part et d’autre. Explications.

Luis Enrique avec un groupe au complet pour PSG – Arsenal ?

Vainqueur à l’aller (1-0) à l’Emirates Stadium il y a une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain compte bien valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions ce mercredi face à Arsenal devant son public du Parc des Princes. Pour y arriver, Luis Enrique pourra compter sur tout son monde. Héros du déplacement à Londres, Ousmane Dembélé devrait être prêt pour la demi-finale retour contre les Gunners.

Touché à l’ischio-jambier au match aller, l’attaquant de 27 ans devrait obtenir l’aval du staff médical pour participer à la rencontre, selon les informations du journal L’Équipe. En effet, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement collectif ce lundi. L’international français est même jugé en forme et ses sensations sont plutôt bonnes.

« Dembélé a envie de jouer, il se sent bien, et si les sensations du jour confirment cette tendance, il est probable que le staff médical donnera son feu vert », écrit le quotidien sportif. Luis Enrique pourra donc disposer de son meilleur atout offensif mercredi soir face au club anglais. Mais ce n’est pas tout.

À l’approche de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal, le coach du PSG pourra aussi compter sur Lucas Hernandez. Le défenseur polyvalent de 29 ans a ressenti des douleurs au dos lors de la défaite contre le RC Strasbourg, mais devrait reprendre l’entraînement normalement ce lundi. En revanche, l’incertitude plane autour de Kang-In Lee, touché au tibia et remplacé à la mi-temps à Strasbourg.

Cependant, L’Équipe assure que le milieu offensif sud-coréen n’a rien de bien grave. Le staff parisien surveillera son évolution dans les prochaines quarante-huit heures pour savoir s’il pourra figurer dans le groupe qui va affronter les Gunners. En définitive, Luis Enrique pourra donc se présenter au Parc des Princes, mercredi soir, avec un groupe au complet. Ce qui n’est pas le cas pour son homologue anglais, Mikel Arteta.

Deux titulaires absents dans les rangs d’Arsenal

Si le retour de Thomas Partey, suspendu à l’aller, fera du bien à l’entrejeu d’Arsenal contre le PSG, Mikel Arteta pourrait être contraint de se passer de deux autres tauliers de son équipe ce mercredi soir. Déjà privé de Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Jorginho, Riccardo Calafiori, l’entraîneur des Gunners pourrait, en effet, faire sans Martin Odegaard et Jurriën Timber.

Titulaire face à Bournemouth, Odegaard a disputé l’intégralité de la rencontre, mais a été aperçu boitant à la sortie du terrain. Au terme de la rencontre, qui s’est soldée par la défaite de ses hommes, l’ancien adjoint de Pep Guardiola, s’est montré flou sur le cas de son maître à jouer norvégien.

« Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler au médecin pour me donner des nouvelles, donc je ne sais pas », a lancé Arteta en conférence de presse. Par contre, la situation semble plus complexe pour Jurriën Timber. Touché avant le match de Premier League contre Bournemouth, le défenseur néerlandais de 23 ans se dirige fortement vers un forfait pour le déplacement à Paris.

« Si je suis confiant ? Pour le moment, non, car il n’a pas été capable de jouer aujourd’hui (samedi) et nous rejouons dans quatre jours », a annoncé son entraîneur après le match face à Bournemouth. Autant de bonnes nouvelles pour le PSG et Luis Enrique.