Mercato RC Lens : Neil El Aynaoui pas chaud pour prolonger

Le mercato estival s’annonce problématique pour le RC Lens, qui souhaitait prolonger Neil El Aynaoui, mais voit pour l’instant ses espoirs refroidis par l’intéressé.

Mercato : La prolongation de Neil El Aynaoui au RC Lens n’est pas bouclée

Au dernier mercato hivernal, Neil El Aynaoui aurait pu quitter le Racing Club de Lens si un problème détecté lors de la visite médicale n’avait pas fait capoter l’opération. Le milieu de terrain franco-marocain a depuis relancé sa carrière, ponctuée cette saison par 5 buts en 22 matchs de Ligue 1. Pour le RCL, les performances du joueur de 23 ans laissent entrevoir une saison prochaine encore plus prometteuse.

Pour éviter les erreurs du passé, la direction du club nordiste a anticipé avec une offre de nouveau contrat au natif de Nancy. Joseph Oughourlian et ses collaborateurs espéraient ainsi sécuriser sa présence dans l’effectif pour la saison prochaine avant de se concentrer sur les autres dossiers du mercato.

Cependant, malgré une offre concrète, Neil El Aynaoui et son entourage ne semblent nullement pressés de donner suite au RC Lens. La réalité derrière cette attente est que le clan du joueur attend d’autres offres, notamment de clubs étrangers qui se sont déjà manifestés cette saison. À deux saisons de la fin de son contrat avec le RCL et avec une valeur commerciale estimée à 10 millions d’euros, El Aynaoui représente une option attrayante pour plusieurs clubs anglais.

Lens, en améliorant son offre, pourrait parvenir à ses fins plus rapidement. Autrement, Will Still devra à nouveau se faire à l’idée de perdre des joueurs pour la saison prochaine, lui qui a hérité d’un effectif déséquilibré en début de saison et qui a eu du mal à le modeler pour assurer le maintien du club en Ligue 1.